Von den Hubmann-Brüdern ist so viel Orientierung gefragt wie noch nie Die Weltklasse-Orientierungsläufer Martin und Daniel Hubmann begegnen der Coronapandemie mit verschiedenen Konzepten. Der eine setzt jetzt konsequent auf Leistungssteigerung, der andere bleibt so flexibel wie nur möglich. Jörg Greb 18.04.2020, 11.58 Uhr

Martin Hubmann (links) und sein älterer Bruder Daniel warten sehnsüchtig darauf, bis die Wettkampfsaison losgeht. Michel Canonica (23. Oktober 2015)

Die Unbeschwertheit des Videos von Daniel Hubmann auf Social Media trifft den Gemütszustand des achtfachen Weltmeisters und erfolgreichsten Schweizer Orientierungsläufers auch jetzt wieder. Da läuft er Anfang März entspannt durch den Wald einem Bach entlang. Begleitet wird der 38-Jährige von seiner älteren Tochter auf dem Kindervelo. Bei Anstiegen hilft Hubmann und schiebt, in der Ebene lacht und plaudert er und im abfallenden Teilstück auf dem Veloweg wechseln die beiden die Rollen: Hubmann rollt, das Kind läuft.

Das war zu Beginn der Coronakrise. Heute relativiert er die Leichtigkeit: «Was innert kürzester Zeit geschah, ist krass. Ich habe die Dimensionen erst nach und nach realisiert.» Auch, dass die Sportwelt innert kürzester Zeit zum Stillstand gekommen ist, hatte er sich so nicht vorstellen können. Bezogen auf ihn und den Orientierungslauf hiess das: keine Wettkämpfe, keine geführten OL-Einheiten, keine Trainingslager mehr.

Daniel Hubmann trainiert mit seiner Tochter im Wald. PD/Daniel Hubmann

Sprint-WM vorerst auf Mitte Oktober verschoben

«Vor allem vermisse ich die Wettkämpfe», sagt Daniel Hubmann. Er und sein jüngerer Bruder Martin gehören einer Sportart an, die sich über die Direktvergleiche definiert. Der Wettkampf gehört zum Alltag. «Ich wäre bereit gewesen zum Einstieg in die spezielle Saison», sagt Daniel Hubmann, «das abrupte Ende war umso frustrierender.» Er fühlte sich auf Kurs in Richtung der ersten reinen Sprint-WM. Sie war auf Anfang Juli in Dänemark angesetzt gewesen. Nun ist sie verschoben – vorerst auf Mitte Oktober. «Das ist immerhin eine Option.» Bis am 1. Juli soll definitiv entschieden werden, ob der neue Fahrplan passt. Es wären wohl Welttitelkämpfe ohne Wettkampfvergleiche im Vorfeld und somit etwas, das es bisher noch nie gab. Die Weltcup-Rennen sind annulliert, internationale Vergleiche somit ad acta gelegt. Und auch national dürfte es bei ganz wenigen Einsatzmöglichkeiten bleiben.

Nun hat er sich eingestellt auf «ein paar ganz andere Monate». Die Ungewissheit lässt ihn mittlerweile wieder ruhig schlafen. «Ich habe das Training heruntergefahren, versuche, nicht die ganze Form zu verlieren, und sehe den kommenden Monaten mit Flexibilität entgegen.» Und Daniel Hubmann fügt an:

«Ich weiss, wie ich mich in Form bringen kann. Das vermittelt eine wertvolle Sicherheit.»

Etwas anders präsentiert sich die Ausgangslage für den 32-jährigen Martin Hubmann. Auch er ist Profi, seit anderthalb Jahren. Seine Erfahrung aber ist gegenüber seinem Bruder geringer, sein Erfolgsausweis bescheidener. «Mein Anspruch ist es, mich jetzt zu verbessern», sagt der Sprintstaffel-Weltmeister von 2014 und dreifache Staffel-Europameister. Darum hat er in Absprache mit seinem Trainer Kilian Imhof festgelegt, «statt zurückzufahren, nun einen richtig guten Trainingsblock einzubauen». Schwerpunkt: die läuferische Kapazität.

Martin Hubmann steckt sich in der wettkampffreien Zeit konkrete Ziele. PD/Martin Hubmann

5000-Meter-Strecke wird zum Mass aller Dinge

«Bis Ende Mai will ich die 5000 Meter unter 15 Minuten laufen.» Bisher steht Martin Hubmann mit einer Bestzeit von 15:09 zu Buche. Als Anhaltspunkt dienen ihm sein Bruder und der andere Teamleader Matthias Kyburz, die beide den 14:30 Minuten nahekommen. «Weil die Wettkämpfe weggefallen sind, kann ich dem spezifischen Training Priorität einräumen», sagt Martin Hubmann und verdeutlicht:

«Mit normal rund 50 Wettkämpfen in einer Saison muss ich sonst mehr darauf achten, dass die Erholungszeit nicht zu kurz kommt.»

So fordert er sich einmal wöchentlich auf der Leichtathletikbahn und zudem öfter auf flachen Naturwegen im Wald. Und auch das OL-spezifische Training im Wald legt Martin Hubmann nicht beiseite. «Ich will auch geländegängig bleiben», sagt er.

So unterschiedlich die Wege der beiden Brüder, etwas Gemeinsames erkennen sie in dieser aussergewöhnlichen Zeit: «Das Lauftraining macht im Frühling mehr Spass als in der an sich dafür vorgesehenen Trainingsphase im Herbst und Winter.»