Von 28 auf 70 5G-Antennen: Kanton Thurgau erklärt sprunghaften Anstieg und verfasst für Gemeinden eine Orientierungshilfe

Derzeit steigt die Anzahl 5G-Antennen im Thurgau sprunghaft an. Das kantonale Amt für Umwelt hat nun eine Liste mit allen 5G-Antennen erstellt. Zudem will es mit einem Informationsschreiben an die politischen Gemeinden für sachlichere Diskussionen sorgen.

12.12.2019, 11.35 Uhr