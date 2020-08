Vom Paraplegikerzentrum über die Filmakademie ins Kino: Wängemer Rollstuhlfahrer verwirklicht seinen Traum Der Wängemer Filmemacher Dominik Rüedi bringt seine Abschlussarbeit ins Kino. Corona war dabei Fluch und Segen. Olaf Kühne 18.08.2020, 04.30 Uhr

Dreharbeiten auf der schneebedeckten Rigi. (Bild: ZVG)

Ein Rollstuhlfahrer dreht einen Film über einen Rollstuhlfahrer. Diese Konstellation tönt zunächst wenig originell. Doch im Gespräch mit Dominik Rüedi wird schnell klar: Die Erzählung der Geschichte, die er in einen 20-minütigen Kurzfilm gepackt hat, ist ihm das sprichwörtliche Herzensanliegen.

Seit einer Rückenmarksentzündung ist Dominik Rüedi an den Rollstuhl gefesselt. (Bild: Olaf Kühne)

Viel Autobiografisches steckt in «Schwerelos». Der junge Paul, dargestellt von Sandro Stocker, ist an den Rollstuhl gefesselt – und verliert seine Mutter. Ihr unerfüllter letzter Wunsch war die Besteigung des Tessiner Berges Monte Lema. Paul macht sich mit einem ebenfalls behinderten Freund auf, dieses für die beiden eigentlich unmögliche Unterfangen umzusetzen.

Das vorprogrammierte Happy End verrät bereits der einminütige Trailer. Mitten in einem Happy End steckt nun auch Dominik Rüedi – auch wenn die Geschichte des 21-jährigen Wängemers derzeit eigentlich erst anfängt. Mit 16 Jahren zwang ihn eine Rückenmarksentzündung in den Rollstuhl. Damals hatte der Teenager soeben seine Traumlehrstelle gefunden: Restaurationsfachmann in einem Zürcher Zunfthaus. Stattdessen folgte ein langer Aufenthalt im Paraplegikerzentrum Nottwil, wo ihm zur Notlösung schlechthin geraten wurde: «Ihnen bleibt nur noch das KV, wurde mir gesagt», blickt Rüedi zurück. Doch ein Bürojob kam für ihn nicht in Frage.

Er entschied sich für einen Weg, der sich ihm wohl nur dank dem Rollstuhl auftat: Seine Eltern ermöglichten ihm den Besuch der Zürcher Filmakademie SAE. Und «Schwerelos» ist nun die Abschlussarbeit seiner dortigen zweijährigen Grundausbildung. Rüedi sagt:

«Film hat mich immer interessiert, schon in der Schule habe ich Kurzfilme gedreht.»

Bereits international ausgezeichnet

Bereits hat ihm sein Einsatz zu einer Praktikumsstelle im Filmteam des Paraplegikerzentrums verholfen. Rüedi hofft auf eine Festanstellung. Und sollte das nicht klappen, sieht er weitere Möglichkeiten: «An der SAE könnte ich noch den Bachelor machen, anschliessend den Master an der Zürcher Hochschule der Künste.» Doch das Coronajahr hat ihn gelehrt, wie schnell Pläne über den Haufen geworfen werden können. «Ich wollte ‹Schwerelos› an allen möglichen Kurzfilmfestivals einreichen, doch die allermeisten wurden abgesagt.» Noch auf der Agenda stehen die Kurzfilmtage Winterthur im November. «Dort habe ich ihn auch eingereicht, aber noch keine Antwort erhalten.» Bereits international preisgekrönt ist sein Erstling dennoch. Die nur virtuell abgehaltenen New York Film Awards kürten ihn in gleich drei Kategorien zum Sieger: Best First Time Director, Best Inspirational Film und Best Narrative Short. Wie bedeutend diese Preise sind, weiss Rüedi selber nicht. «Ich hatte dieses Festival zuvor gar nicht gekannt», gesteht er. «Aber ich freue mich natürlich riesig!»

Corona machte dem jungen Filmemacher aber nicht nur Striche durch allerlei Rechnungen.

«Dank dem Lockdown hatte ich Monate mehr Zeit für den Filmschnitt. Das hat dem Werk gutgetan und war für mich eine wertvolle Erfahrung.»

Keine Coronageschichte ist hingegen, dass die Bergszenen nicht auf dem Monte Lema, sondern «nur» auf der Rigi gedreht wurden. «Wir hatten schlicht nicht das Budget für Übernachtungen im Tessin», erklärt Rüedi. Tatsächlich ist sein Film aus nur gerade 7000 Franken entstanden, das meiste davon floss in die Miete professioneller Kameras und weiterer Ausrüstungen. Saläre hingegen konnte sich der Wängemer sparen. Sämtliche Mitwirkenden bis hin zu Profischauspielern haben ihre Dienste ehrenamtlich offeriert. «Das ist einfach nur toll», freut sich Rüedi immer noch über diese Unterstützung.

Einen ersten «Berg» konnte Rüedi mit der Fertigstellung seines Filmes also bereits erklimmen. «Es ist mir ein grosses Anliegen, zu zeigen, was trotz Rollstuhl alles möglich ist.» An seinem anderen grossen Ziel hält er dennoch fest: dereinst wieder gehen zu können.

Dominik Rüedi zeigt «Schwerelos» am Samstag, 12. September, im Winterthurer Kino Kiwi. Über das Kontaktformular seiner Website www.domipictures.com kann man sich für diese Aufführung anmelden.