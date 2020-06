Vom Kanton Thurgau zur Stadt Frauenfeld: Peter Koch wird neuer Leiter des städtischen Amtes für Kommunikation und Wirtschaftsförderung Der neue Amtsleiter übernimmt ab 1.September. Zuvor hat er bei Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Thurgau gearbeitet. 15.06.2020, 16.50 Uhr

Peter Koch, ab 1.September Amtsleiter Kommunikation und Wirtschaftsförderung, Stadt Frauenfeld. (Bild: PD)

(red) Peter Koch übernimmt ab September das aktuell interimistisch von Sabina Ruff geleitete Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung (AKW) der Stadt Frauenfeld. Der 56-jährige Betriebswirtschafter HF arbeitet seit neun Jahren als Senior-Projektleiter der Wirtschaftsförderung Thurgau beim Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Thurgau. Er ist dort für die Umsetzung von Ansiedlungsprojekten zuständig. Koch verfügt über einen Abschluss als Executive Master of Business Administration – Marketing und das Certificate of Advanced Studies in Digital Marketing. Er ist verheiratet, Vater von zwei erwachsenen Kindern und wohnt in Schaffhausen.