Abendunterhaltung Vom blauen Mond bis zum Geschnarche in den Zellen: Das war die Premiere der Chormanne in Mammern Am Samstag ging in der Mehrzweckhalle Mammern die erste von drei Aufführungen der Chormanne über die Bühne. Es war ein grenzenloses Vergnügen und es gab viel zu lachen. Margrith Pfister-Kübler 16.01.2022, 15.15 Uhr

Die Chorbuebe und Chormanne im Einsatz.

Was wünscht sich ein Chor mehr in diesen Zeiten, als aufzutreten. Die Chormanne Mammern unter Präsident Emil Meier realisierten unter der Leitung der neuen Dirigentin Claudia Iten und dem Titel «Schön, Sie zu sehen» ein Programm, das fröhlich aufmischte. Der Unterhaltungsbogen – alles unter Einhaltung der Covid-Regeln – brachte das Publikum nicht nur in überschäumende Stimmung, sondern liess die Mehrzweckhalle am Samstag durch Applaus und Bravorufe geradezu erbeben.