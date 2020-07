Vom Big Band Leader zum Alleinunterhalter: Dani Felber gab in Ermatingen für einmal ganz alleine ein Konzert Der Star-Trompeter Dani Felber lud zum Vollmondkonzert in seinen Garten in Ermatingen. Dabei liess er Tonspuren seiner Band laufen und ergänzte seinen Part live. Felber war auch während des Lockdowns kreativ: Er hat 80 Videos für seine 16'000 Follower produziert. Inka Grabowsky 06.07.2020, 18.35 Uhr

Am Vollmondkonzert zu hören: Dani Felber live und seine Big Band aus der Konserve. Bild: Reto Martin

Der Künstler stellt gleich zu Beginn klar, dass er das Beste aus der coronabedingt misslichen Lage machen will. Mit viel Selbstironie kündigt er sich selbst an: «Ich freue mich, einen aussergewöhnlichen Musiker auf die Bühne zu bitten. Er ist talentiert und sieht gut aus: Begrüssen Sie mit mir Dani Felber.» Dann drückt er einen Knopf, lässt die Kollegen aus der Konserve spielen und legt los.

Rund 130 Zuhörer wippen bald mit den Füssen. Er sei vom Big-Band-Arrangeur zum Computer-Spezialisten geworden, meint Felber. Für das Play-back am Abend nutze er alte Aufnahmen seiner Band und löschte die eigene Tonspur, um sie live wieder zu ergänzen.

«Ich hoffe, solche Solokonzerte werden nicht zum Normalfall, aber niemand weiss, was die Zukunft bringt.»

Seine Fans mögen ihn jedenfalls auch im kleinen Format: «Man hat das Gefühl, als sei die Band da. Und es ist viel persönlicher und auch intimer, wenn man ihn mal alleine hat.»

80 Videos für 16'000 Follower

Während des Lockdowns hat Felber seine Kreativität anders ausgelebt. 80 Videos für seine 16'000 Follower habe er produziert.

«Aber mir fehlt die Interaktion auf der Bühne. Man spürt viel Energie, wenn eine Big Band hinter einem steht.»

Wie sehr ein Gegenüber beflügelt, zeigt sich exemplarisch im Zusammenspiel mit der Sängerin Lisa Doby, die der Bandleader seit Jahrzehnten kennt, die aber – in normalen Zeiten – mit Weltstars wie Patricia Kaas oder Ray Charles auf Tournee ging. Weil auch ihre Engagements abgesagt wurden, kommt das Publikum am Untersee in den Genuss ihrer wandlungsfähigen Stimme. «Sie ist perfekt bis ins Detail, präzise und lebendig», schwärmt ein Zuhörer. «Das Zusammenspiel ist bis in den kleinsten Ton abgestimmt.»

Bild: Reto Martin

Noch einen weiteren Gast kann Dani Felber ansagen: Der Tänzer Thanh Phan gibt mal den wandelnden Zombie zu Michel Jacksons «Thriller», (zu dem das Publikum Wolfsgeheul üben darf), mal den Romantiker an der Terrassenbalustrade. «Man muss ja froh sein, dass man gesund geblieben ist», sagt eine Besucherin, «aber jetzt ist es gut, dass man wieder ein bisschen herauskommt». Und hier an der Villa Felber mit dem Blick auf den Untersee sei es «wahnsinnig schön».

Vierzig Auftritte sind abgesagt

Auch der Gastgeber ist nach dem Konzert hochzufrieden: «Man spürt wieder das Publikum, die Energie von Menschen, die Kultur brauchen. Kultur erhält uns gesund.» Ein Abend ist für ihn dann ein Erfolg, wenn die Leute fröhlich waren. Insofern war das Vollmondkonzert überaus erfolgreich. Er wird es wiederholen – nur wann, weiss er noch nicht. Es sei nicht abzusehen, welche Engagements wieder stattfinden. «Ich bin nach meinen Reisen immer gerne zurück an den See gekommen», sagt Felber. «Das ist Balsam für die Seele.» Aber um zurückzukommen, muss man zunächst wegfahren, und genau das fehlt dem Musiker im Moment.

Vierzig Auftritte sind abgesagt. «Die Veranstalter haben Angst. Es läuft sehr zäh wieder an.» So hat er Zeit, seinen Fuss auszukurieren. Vergangenen Donnerstag sei ihm ein Betonelement darauf gefallen. Der Fuss ist dreimal gebrochen. «Aber Trompete spielen kann ich noch», sagt er und lacht.