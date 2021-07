Schildkröte aus Stachen

Stachen Vom Balkan in den Thurgauer Garten 1954 machte eine einmalige Rettungsaktion von Schildkröten Schlagzeilen. Damals kaufte Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler 20'000 Schildkröten, welche aus Jugoslawien kamen und eigentlich zu Dosensuppe verarbeitet hätten werden sollen. Drei dieser Schildkröten leben heute im Kanton Thurgau in Stachen bei Andrea Holenstein und ihrer Familie. Robin Bernhardsgrütter 07.07.2021, 05.25 Uhr

Die Schildkröte fühlt sich wohl in Stachen Bild: PD

«Generation Dutti», titelt das Migros Magazin diese Woche und druckt eine 70-jährige griechische Landschildkröte ab. Mit Dutti ist der Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler gemeint, der 1954 etwa 20'000 Schildkröte vor dem sicheren Tod gerettet hatte. Damals kamen die Panzertiere von Jugoslawien in Kisten in die Schweiz und wurden hier zwischengelagert. Ursprünglich sollten die Schildkröten zu Suppe verarbeitet und in Konservendosen abgefüllt werden. Aus heute nicht mehr verfolgbaren Gründen verzögerte sich der Weitertransport. Niemand hatte sich mehr um die Tiere gekümmert – sie wären fast verendet. Als Gottlieb Duttweiler davon erfuhr, kaufte er die Tiere kurzerhand und die Migros verkaufte sie daraufhin zum Selbstkostenpreis von drei Franken unter dem Motto «Osterüberraschung für die kleinen und grossen Tierfreunde: lebende Schildkröten» an ihre Kundinnen und Kunden weiter.

Von Rapperswil nach Stachen

Unter anderem auch an die Grosstante von Andrea Holenstein aus dem thurgauischen Stachen bei Arbon. Sie kaufte damals drei der Reptilien für sich: «Meine Grosstante arbeitete damals in der Migros-Filiale in Rapperswil und wollte ebenfalls von der Aktion profitieren. Die Leute standen damals Schlange, um eine Schildkröte zu kaufen. Die Migros hatte nicht genug Tiere für alle und so kaufte sie die Tiere vor dem grossen Ansturm.» Nach dem Umzug der Grosstante von ihrem Haus in eine Wohnung ohne Garten bekamen die Schildkröten bei der Familie Holenstein in Stachen ein neues Zuhause.

Die drei Mitbewohner leben seitdem im eigenen Garten der Familie Holenstein. Andrea Holenstein sagt:

«Sie bewegen sich frei im Garten und sind dabei schneller unterwegs, als gedacht. Schaut man einmal fünf Minuten nicht hin, kann ich sie suchen.»

Holenstein fährt fort: «Sie fressen Hahnenfüsse, Kohlblumen oder sonstiges Unkraut auf der Wiese. Sie brauchen also keinen englischen Rasen.» Ein spezielles Futter sei für die Ernährung der Tiere nicht nötig.

Die drei Schildkröten im Garten Bild: PD

Doch nicht nur im Garten wohnen die neuen Haustiere, sondern im Winter auch in der eigenen Garage. Schildkröten fallen in eine Winterstarre, welche in der Regel vier Monate dauert und zwischen Oktober und März stattfindet. Bevor die Panzertiere sich in ihre Winterstarre verfallen, bereitet die Familie das Winterquartier mit Erde, Blätter und gehäckselter Rinde vor. Die Tiere graben sich dann ein und überwintern bei etwa sechs Grad Celsius.

Schildkröten als Generationenerbstück

Die Schildkröten werden der Familie Holenstein hoffentlich noch eine Weile erhalten bleiben, so können sie bis zu 100 Jahre alt werden. «Schon seit die Tiere in der Schweiz sind, befinden sie sich im Familienbesitz.» Und auch Andrea Holensteins Kinder haben Freude an den Reptilien. «Die Tiere werden dann sicherlich einmal weitergegeben an unsere Kinder. So sind die drei Schildkröten schon fast ein bisschen ein Generationenerbstück.» Man kann also auch davon ausgehen, dass noch viel mehr von Duttis Schildkröten in der Schweiz als eine Art Erbstück von Grosseltern an die Eltern und an die Kinder weitergegeben worden sind und noch heute in Schweizer Gärten leben.