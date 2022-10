Volleyball Vier Punkte zum Auftakt: Aadorfs NLB-Equipe überzeugt vor heimischem Publikum Die NLB-Volleyballerinnen des VBC Aadorf steigen mit einem 3:1-Heimsieg gegen Luzern in die neue Saison. Tags darauf resultiert im Tessin gegen Bellinzona eine 2:3-Niederlage. Cornelia Hasler-Roost/Lisa Leu 03.10.2022, 19.06 Uhr

Vor heimischem Publikum gelang den NLB-Frauen des VBC Aadorf (Vivian Guyer, ganz links, und Alexandra Schaber, hinter dem Netz rechts) im ersten Spiel der erste Sieg. Mario Gaccioli

Selbstbewusst begann der VBC Aadorf das Saisonauftaktspiel daheim gegen Luzern. In der Startaufstellung der Hinterthurgauerinnen standen nebst bekannten Gesichtern wie Alexandra Schaber, Martina Hunziker, Michelle Baumann und Libera Lisa Leu auch neue Spielerinnen. Es waren dies die beiden NLA-erfahrenen Leslie Betz im Angriff und Vivian Guyer im Pass sowie die routinierte NLB-Angreiferin Alaia Adler.

Die Abstimmung im neu zusammengewürfelten Team von Trainer Cao Herrera klappte nicht immer zufriedenstellend. Jedoch spürte man einen enormen Kampfgeist und Siegeswillen. Nach dem gewonnenen ersten Satz schlichen sich bei den Thurgauerinnen jedoch vermehrt Fehler ein. Das Angriffsspiel war zu wenig effizient.

Luzern kam immer besser in Fahrt und entschied den zweiten Satz für sich. Im dritten konnten die Gäste nicht an das Niveau des vorangegangenen anknüpfen. Die langen und umkämpften Ballwechsel endeten meist zu Gunsten von Aadorf. Auch im Block verbuchte das Heimteam vor allem dank toller Aktionen von Michelle Baumann viele Punkte. Gegen Ende des Satzes drehten die Aadorferinnen auf und beendeten den Durchgang erfolgreich mit 25:16.

Der vierte Satz war über lange Strecken ausgeglichen. Aadorfs Trainer Herrera verstand es dann, mit klugen Wechseln die Gegnerinnen aus dem Konzept zu bringen. Zudem spielten die neu eingewechselten Thurgauerinnen frech auf und waren damit erfolgreich. Mia Lüthi etwa, die gleich für den Service ins Spiel kam und wichtige Punkte erzielte. Auch die 16-jährige Nachwuchsspielerin Elina Wanner verhalf dem Team bei ihrem Debüt zu wichtigen Punkten. Nach rund zwei Stunden hatte der VBC Aadorf sein erstes Spiel der Saison 2022/23 mit 3:1 (25:19, 22:25, 25:16, 25:21) gewonnen.

Tiebreak, weil zweimal auf Rückstand reagiert

Am Sonntag reiste der VBC Aadorf ins Tessin, wo er gegen das mit drei Ausländerinnen verstärkte Bellinzona antrat. Nach einem schwierigen Start kämpften sich die Aadorferinnen im zweiten Satz zurück. Doch konnte die Energie nicht in den dritten Satz mitgenommen werden. Durch das hohe Risiko, welches die Gäste am Service und Angriff auf sich nahmen, passierten viele Eigenfehler. Bellinzona legte 2:1 vor. Erneut aber schafften die Aadorferinnen den Ausgleich und erkämpften sich so mindestens einen Punkt. Nichtsdestotrotz mussten sie sich am Schluss mit 2:3 (25:14, 20:25, 25:18, 22:25, 15:7) geschlagen geben.

Auch am nächsten Samstag hat der VBC Aadorf eine lange Reise vor sich. Die Hinterthurgauerinnen reisen nach Visp, wo sie um 17 Uhr auf den Tabellenzweiten treffen.