Thurgauer Komitee kämpft für ein Ja zum Medienpaket

Volksabstimmung «Medienvielfalt ist demokratierelevant»: Im Thurgau wird aktiv für Massnahmen zum Erhalt der Medien gekämpft Das Thurgauer Komitee für ein Ja zum Medienpaket sieht die Vielfalt der lokalen und regionalen Medien ohne Unterstützung bedroht. Über die Parteigrenzen hinaus wird davor gewarnt, den Verlust weiterer Medien in Kauf zu nehmen. Dem Vorwurf, die Medienförderung gefährde die Unabhängigkeit, widerspricht das Komitee. Hans Suter 19.01.2022, 18.17 Uhr

Engagieren sich für ein Ja zum Medienpaket: Peter Bühler, Edith Graf-Litscher, Thomas Götz und Christian Lohr (vorne).

«Auf unsere Medienlandschaft können wir stolz sein. In kaum einem anderen Land ist die journalistische Berichterstattung für die einzelnen Gemeinden derart vielfältig.» Dies sagte SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher (Frauenfeld) am Mittwoch in Altnau, der Heimat der traditionsreichen Trionfini Satz Druck Verlag AG als Herausgeberin des «Allgemeinen Anzeigers». Doch diese Errungenschaft werde durch das Referendum gegen das Medienpaket gefährdet; am 13. Februar wird in einer eidgenössischen Vorlage darüber abgestimmt. Die Politikerin warnt: