Volksabstimmung 7. März Grüne Thurgau beschliessen einstimmig dreimal die Nein-Parole zu den eidgenössischen Vorlagen An der erstmals online durchgeführten Mitgliederversammlung haben die Grünen Thurgau alle Abstimmungsparolen zu den nationalen Vorlagen vom 7. März einstimmig gefasst: Nein zum Verhüllungsverbot, Nein zur E-ID und Nein zum Freihandelsabkommen mit Indonesien. Seraina Lansel wurde neu als Kassierin in den Vorstand gewählt. 21.02.2021, 17.36 Uhr

Palmöl hat sich zu einem stark nachgefragten Rohstoff entwickelt. Im Bild Palmölnüsse.

Bild: Urs Wälterlin

(red) Für Parteisekretärin Barbara Imholz macht die Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» unter mit dem Vorwand der Gleichstellung Stimmung gegen Musliminnen und Muslime und reihe sich damit ein in die rechtspopulistische Strategie der Ausgrenzung. Ein Gesichtsverhüllungsverbot betreffe hauptsächlich muslimische Frauen, die einen Ganzkörperschleier – als Burka oder Nikab bezeichnet – tragen. Da dies in der Schweiz nur sehr wenige Frauen tun, schafften die Initianten wie bereits zuvor mit der Anti-Minarett-Initiative eine Problematik, die es so in der Schweiz nicht gab. Die Initiative ist ein Versuch, mit Symbolen Politik zu betreiben und auf eine diskriminierende Rhetorik zu setzen.