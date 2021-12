Der Neuntöter spiesst seine Vorräte auf

Vogelschutz Der Neuntöter braucht Dornen – damit er seine Vorräte aufspiessen kann Der Thurgauer Vogelschutz will die Neuntöter-Population binnen zehn Jahre verdoppeln. Das kann aber nur gelingen, wenn wertvolle Hecken gepflegt werden. Christof Lampart 11.12.2021, 11.45 Uhr

Jakob Rohrer erläutert im Gebiet Forebüel bei Hefenhausen die Beweggründe des Verbandes zur Lancierung des Projekts «Mehr wertvolle Hecken für den Neuntöter im Thurgau».

«Mehr wertvolle Hecken für den Neuntöter im Thurgau» lautet der Titel des Vorhabens, das der Bird Life Thurgauer Vogelschutz (TVS) im Gebiet Forebüel bei Hefenhausen vor über 25 Personen vorstellte. Darunter waren viele Vogelschützer und Bauern. Das Ziel der mehrjährigen Aktion ist es, normale bestehende Hecken qualitativ so aufzuwerten, dass sich die Zahl der gegenwärtig rund 40 Neuntöter-Brutpaare bis ins Jahr 2032 auf 80 verdoppelt.

Zwar müssen die Landwirte für das Ansäen und Pflanzen der Hecken finanziell selbst aufkommen. Der TVS steht den heckenpflegenden Bäuerinnen und Bauern aber mit fachlichem Rat und bei Bedarf auch mit Arbeitskraft zur Seite. Der Altnauer Jakob Rohrer, Co-Präsident des TSV, erklärt:

«Wir haben nicht genug Geld, um die Pflanzen zu bezahlen.

Aber der TVS habe 20 Sektionen mit vielen Mitgliedern, die gerne in ihrer Freizeit dabei helfen, die Hecken, wo nötig, zurückzuschneiden oder zu roden.

Vorrat wird aufgespiesst vom Neuntöter

Zwar gebe es im Thurgau aktuell nicht wenige Hecken. Aber viele erfüllten dabei leider die Qualitätsanforderungen in Sachen Biodiversität nur ungenügend. Was wiederum dazu führe, dass ein Brutvogel wie der Neuntöter im Thurgau in Bezug auf seine Populationsgrösse «klein und verwundbar» sei, so Rohrer. Dies sei auch der Grund gewesen, dass der TVS für sein Biodiversitätsförderprojekt den Neuntöter als Leitart bestimmt habe. Denn der Neuntöter, der Mitte Mai als einer der letzten Vögel wieder aus Afrika in unsere Gefilde zurückkommt, ist auf den Erhalt grosser, dorniger Hecken mit vielen unterschiedlichen Pflanzen angewiesen. Seine Vorräte «sammelt» der Neuntöter, indem er sie auf Dornen aufspiesst. Eben auf Dornen, wie sie ihm eine perfekte Hecke bietet.

Der Neuntöter kehrt erst Mitte Mai aus Afrika zurück. Bild: Fredy Buchmann

Landwirtin Brigitte Meier legte dar, weshalb sie auf ihrem Land ein Nebeneinander von Produktion und hochwertigen Hecken und Waldrändern anstrebt:

Ich denke, dass es der produktiven Ackerbauwirtschaft guttut, wenn sie viel Biodiversität ermöglicht. Denn die Nützlinge, welche eine gute Hecke anzieht, tragen am Ende auch das ihrige dazu bei, dass sich die Schädlinge auf dem Feld nicht ausbreiten können.»

Und das komme wiederum den Landwirten und den Konsumenten zugute.

Vernetztes Ökosystem im Entstehen

Brigitte Meier wird die bestehende Hecke nicht nur aufwerten, sondern auch einen Blumenstreifen am Feldrand ansäen und den Rand des nahen Waldes mit Sträuchern bepflanzen, sodass mit der Zeit ein kleines, vernetztes Ökosystem im Forebüel entsteht, das nebst vielen neuen Tieren und Pflanzen auch dem Neuntöter eine Heimat bieten kann. Denn diese Vögel seien, so TGV-Geschäftsführerin Nina Moser, auf ein gutes, stationäres Nahrungsmittelangebot angewiesen. «In der Regel begibt sich ein Neuntöter nur bis zu 200 Meter entfernt von seinem Nest auf Nahrungssuche.»