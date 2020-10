Vitales Werkstattgespräch: In Diessenhofen präsentiert die Künstlerin Heidy Vital ihre Werke zum Thema «Der Mensch ist auch eine Landschaft»

Am kommenden Sonntag, 18. Oktober, gewährt Heidy Vital im Rahmen ihrer aktuellen Ausstellung im Museum Kunst + Wissen Einblick in ihren Schaffensprozess. Mit verschiedenen Materialien und Techniken stellt sie abwechslungsreiche Werke her.