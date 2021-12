Evangelisch Warth-Weiningen lädt zum Engelsein ein

Visueller Aufsteller Fotomotiv für die Weihnachtsgrüsse: Das Adventsfenster der evangelischen Kirche Wart-Weiningen macht Menschen zu Engeln Besondere Idee der Kirchgemeinde: Vor der evangelischen Kirche kann man sich Engelsflügel umlegen und so für ein Föteli posieren. Im Rahmen der Warth-Weininger Adventsfenster ist das Engelsmotiv noch bis 6.Januar täglich ab 17 Uhr beleuchtet, Evi Biedermann 16.12.2021, 04.10 Uhr

Hatte die Idee: Judith Berliat von der Kirchgemeinde. Bild: Evi Biedermann

Wir alle wünschen uns manchmal einen Engel herbei. Jemand, der uns beisteht, uns bei der Hand nimmt oder einfach umarmt, wenn's rattert oder stockt im Alltag. Geht der Wunsch dann in Erfüllung, etwa durch eine Freundin, Nachbarin, einen Kollegen oder Onkel, wird diese Person häufig mit dem Ausruf «Dich schickt der Himmel!» empfangen. In diesem Monat können Engel auch von Warth-Weiningen losfliegen und Menschen auf der ganzen Welt überraschen. Möglich macht das die evangelische Kirchgemeinde mit ihrem diesjährigen Adventsfenster.

Grundlage für eine persönliche und originelle Weihnachtskarte

Der evangelische Pfarrer Bernhard Harnickell. Bild: Evi Biedermann

Die beiden grossen weissen Flügel beim Eingang der evangelischen Kirche verkünden die Botschaft, dass alle Menschen Engel sein können. Doch Flügel allein ergeben noch keinen Engel. Es braucht Menschen, die sich dazwischen stellen. Und zwar möglichst viele. Und dazu auch eine Kamera, damit dieser Moment erhalten bleibt. Die Idee ist nämlich, erzählt Behördenmitglied Judith Berliat, dass die auf dem Foto abgebildeten Engel zu Freunden und Bekannten der Absender fliegen und ihnen zuflüstern:

«Schau, ich bin dein Engel.»

Mit ein paar netten Worten dazu entsteht so ein origineller und sehr persönlicher Weihnachtsgruss. Fürs Foto nimmt man am besten eine Begleitperson mit, denn die grossen Flügel eignen sich nicht für ein Selfie.

US-Künstlerin arbeitet seit 2012 mit Engelsflügeln

Leandro Castro. Bild: Evi Biedermann

Engelsflügel gehen bereits seit einigen Jahren um die Welt. 2012 begann die amerikanische Künstlerin Colette Miller in San Francisco, Wände und Mauern mit bunten, meist überdimensionalen Engelsflügeln zu besprühen und startete damit ihre Initiative «The Global Angel Wings Project». Aus der öffentlichen Kunst wurde ein Kunstwerk, indem Menschen sich zwischen die Flügel stellten und sich so fotografieren liessen. Wie Miller später sagte, hatte sie die Flügel gemalt, um die Menschen daran zu erinnern, dass sie die Engel dieser Erde sind. Seither brachte die Künstlerin ihre Engelsflügel auch nach China, Japan, Frankreich, England und in weitere Länder. Im letztjährigen Kalender «Der andere Advent» von Tecum war ein Graffiti von Colette Miller abgebildet. Judith Berliat von der Kirchgemeinde sagt:

Angelina Castro. Bild: Evi Biedermann

«Das Bild hat mich inspiriert – und noch viel mehr die Botschaft dahinter.»

Engel seien Heilsbringer, und jede Begegnung mit einem Engel sei ein Zeichen dafür, Gott im Rücken zu haben.

Das Adventsfenster ist im Rahmen der Warth-Weiniger Adventsfenster bis 6. Januar täglich ab 17 Uhr beleuchtet.