VIRTUELLE VERSAMMLUNG «Jetzt erst recht müssen wir dranbleiben»: Frauenfelder Industrie bietet der Pandemie ihre Stirn Der Industrie- und Handelsverein Region Frauenfeld informierte seine Mitglieder für einmal virtuell über aktuelle Themen wie Absagen, Ausgaben und Abwanderungsgelüste. Samuel Koch 16.02.2021, 04.10 Uhr

Blick ins Innere der Frauenfelder Fensterfabrikantin Skyframe. Bild: PD

Kunterbunt, aus allen Gremien. So hat sich die virtuelle Versammlung des Industrie- und Handelsvereins Region Frauenfeld (IHF) am Montagabend zusammengesetzt. Einerseits mit vielen Mitgliedern, andererseits aber auch mit illustren Gästen, darunter Stadtpräsident Anders Stokholm, Regierungsrat Walter Schönholzer und Ständerat Jakob Stark. «Die trockenen Themen», wie IHF-Präsident Pablo Moirón die an physischen Versammlungen im Casino sonst üblich eingangs traktandierten Geschäfte bezeichnete, blieben für einmal komplett aussen vor. Sie bleiben heuer über den Schriftverkehr einzig den 59 IHF-Mitgliederfirmen erhalten.