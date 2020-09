Vier Referate und viel Information – aber die Unsicherheit beim Thema 5G bleibt in Fischingen bestehen Neue Mobilfunkantennen sind in Fischingen umstritten. Erst kürzlich hat der Gemeinderat eine Initiative mit mehr als 400 Unterschriften erhalten. Nun organisierte die Gemeinde eine Infoveranstaltung zum Thema Mobilfunkstandard 5G. Roman Scherrer 02.09.2020, 16.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Paul Steffen, Vizedirektor des Bundesamtes für Umwelt, referiert in der Hörnlihalle. Bild: Roman Scherrer

Nein, Fischingen und 5G, das ist nicht die grosse Liebe. Nicht erst, seit Anfang August eine Gruppe Initianten dem Gemeinderat 478 Unterschriften für ein Volksbegehren zu strikteren Regeln für den Bau von Mobilfunkanlagen übergeben haben. Schon im Vorjahr sorgten Baugesuche für je eine Antenne in Fischingen und der Sigisegg für Aufruhr.

«Dagegen sind mehr Einsprachen eingegangen, als heute Personen anwesend sind», sagt Gemeindepräsident René Bosshart am Dienstagabend schmunzelnd. Nur gut 30 Besucher finden sich an der von der Gemeinde organisierten Infoveranstaltung zum Mobilfunkstandard 5G in der Hörnlihalle in Oberwangen ein.

Fischingen ist gemäss Sunrise-Vertreter schlecht versorgt

Der Anlass hält, was er versprach: eine Fülle an Information. Dafür sorgen gleich vier Referenten. Darunter Tobias von Mandach, der beim Mobilfunkanbieter Sunrise für Baubewilligungsverfahren zuständig ist. Er spricht von einem Dilemma. Denn die Anlagengrenzwerte würden viele Anlagen erfordern. «Gleichzeitig wollen wir möglichst wenige Anlagen bauen.» Nicht zuletzt, weil sie hohe Investitionen bedeuteten.

Tobias von Mandach, Sunrise. Bild: Roman Scherrer

«Für Betreiber ist die gute Versorgung der Kunden zentral.» Fischingen sei aber schlecht versorgt. Das wolle Sunrise mit den beiden geplanten Anlagen ändern. «5G bietet neue Nutzungsmöglichkeiten», sagt von Mandach.

«Das Schwierige ist, dass die Betreiber die Infrastruktur aufbauen müssen, aber der Nutzen derzeit noch fehlt.»

Nach Fischingen angereist ist auch Paul Steffen. Der Vizedirektor des Bundesamts für Umwelt (Bafu) sagt diplomatisch:

«Einerseits kann man zeigen, was die neue Technologie bringt, andererseits sind Bedenken vorhanden, die man ernst nehmen muss.»

Mehrfach betont er, dass die neuen 5G-Anlagen die seit 20 Jahren bestehenden Grenzwerte einhalten müssen. «Unser Auftrag ist es, vor Schädigungen der Gesundheit zu schützen.» Aktuell werde ein Monitoring eingeführt, das einen allfälligen Zusammenhang zwischen Strahlung und Krankheitsbildern aufzeigen könnte.

Kritische Worte eines Elektroingenieurs

Marcel Hofmann, Elektroingenieur. Bild: Roman Scherrer

Kritisch beurteilt Elektroingenieur Marcel Hofmann den neuen Mobilfunkstandard. Dieser ermögliche die Datenübertragung für hochaufgelöste Videos oder für mobiles Gaming. «Sind solche Anwendungen sinnvoll?», fragt er. Und: Elektromagnetische Strahlung sei ein Umweltgift, welches das Immunsystem schwäche. Sinngemäss für sein Referat zitiert er ETH-Elektrotechnikprofessor Niels Kuster mit dem Satz:

«Industrie und Behörden haben beschlossen, dass Mobilfunkstrahlung kein Risiko darstellt.»

Gemeinde führt Kaskadenmodell ein

Mike Gessner, Fachanwalt für Bau- und Immobilienrecht. Bild: Roman Scherrer

Mike Gessner, Fachanwalt für Bau- und Immobilienrecht, erklärt, dass Gemeinden ein Baugesuch für eine Mobilfunkanlage bewilligen müssen, wenn die geltenden Vorschriften eingehalten sind. Eine Möglichkeit sei aber das sogenannte Kaskadenmodell, wie es der Fischinger Gemeinderat in sein neues Baureglement aufnehmen will. Dieses priorisiert Bauzonen hinsichtlich des Baus von Antennen, wobei die am wenigsten bewohnten Zonen oberste Priorität haben.

Eine Besucherin ist der Meinung, mit 5G werde den Leuten ein nicht vorhandenes Bedürfnis aufgedrängt. 5G werde der Gesamtheit im Land zur Verfügung gestellt, nicht einzelnen Bewohnern, entgegnet Sunrise-Vertreter von Mandach. Meistens ist er angesprochen in der offenen Fragerunde. Diese zeigt, dass in Fischingen die Unsicherheit hinsichtlich 5G bestehen bleibt – trotz vieler Informationen.