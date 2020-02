Vier Kündigungen: Münchwiler Verein Villa Sutter will Café verpachten Laut dem Vereinsvorstand war das Café Sutter nicht rentabel. Weil er zudem die Verantwortung über die Gastronomie abgeben möchte, ist der Betrieb nun zur Verpachtung ausgeschrieben. Das Arbeitsverhältnis mit den bisherigen Mitarbeiterinnen wurde aufgelöst. Roman Scherrer 13.02.2020, 04.50 Uhr

Das Café Sutter soll ab Anfang Mai von einem Pächter betrieben werden. (Bild: Andrea Stalder)

Ein «einzigartiges gepflegtes Ambiente», «wunderschöner Garten mit Blick auf den idyllischen Park». An positiven Beschreibungen mangelt es nicht in der Mitteilung, welche der Münchwiler Verein Villa Sutter diese Woche veröffentlicht hat. Hintergrund ist allerdings eine unpopuläre Entscheidung des Vereinsvorstands. Dieser will das hauseigene Café Sutter ab kommendem Mai verpachten.