«Viele möchten ihren Wichtel kennenlernen»: Die Eschlikerinnen und Eschliker beschenken sich gegenseitig Die Einwohner von Eschlikon sind als Wichtel unterwegs. Die Aktion stammt aus dem Jubiläumsjahr der Gemeinde. Weil sie Anklang findet, wird sie aber weitergeführt. Christoph Heer 12.12.2019, 04.10 Uhr

Isabelle Denzler organisiert das Eschliker Dorfwichteln. (Bild: Christoph Heer)

In der Gemeinde Eschlikon findet derzeit die dritte Ausgabe des beliebten Dorfwichtelns statt. In den vergangenen zwei Jahren haben über 100 Personen daran teilgenommen und sich an Geschenken von «Fremden» erfreut. Am 16. Dezember und beim Adventsfenster in der Waldhütte Stockenholz, wird aufgelöst, wer wen beschenkt hat. Zuvor beantwortet Gemeinderätin Isabelle Denzler einige Fragen zu diesem in Eschlikon vor zwei Jahren aufgenommenen Brauch, welcher aus Skandinavien stammt.