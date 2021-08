Thurgau: Schulstart für 30'600 Kinder und Jugendliche

Schulanfang «Viel flexibler als viele denken»: Die Thurgauer Schulen sind gerüstet für die mehr als 30'000 Kinder und Jugendlichen Am Montag starten die Thurgauer Volksschulen mit mehr Schülerinnen und Schülern, genug Lehrpersonal und verschiedenen Neuerungen ins neue Schuljahr. Bezüglich Covid-19 gelten weiterhin die Schutz- und Hygienemassnahmen vom Juni 2021. Hans Suter 12.08.2021, 17.38 Uhr

«Die Situation ist stabil, aber herausfordernd»: Beat Brüllmann und Heinz Leuenberger zur Stellenbesetzung an Schulen.

Für rund 30600 Kinder und Jugendliche im Kanton Thurgau beginnt am 16. August das neue Schuljahr. Den Kindergarten besuchen (Stand Anfang Juli) 6075 Kinder, die Primarstufe 16991 Kinder und die Sekundarstufe 7563 Jugendliche. Gegenüber dem Vorjahr sind das gesamthaft 1,7 Prozent mehr, wie Beat Brüllmann als Chef des Amts für Volksschule des Kantons Thurgau am Donnerstag an einer Medienkonferenz an der Schule Erlen ausführte. Am stärksten zeigt sich das Wachstum in der Primarschule. «Der Anstieg wird sich in den kommenden Jahren fortsetzen», prophezeit Brüllmann. Und ergänzt:

«Bis 2028 ist mit rund 38000 Schülerinnen und Schülern in Kindergärten, Primarschulen und Sekundarschule zu rechnen.»

Hinzu kommen aktuell 929 Kinder und Jugendliche mit Sonderschulbedarf. Laut Brüllmann ist die Quote von 2,9 auf 3,1 Prozent gestiegen. Es sei erklärtes Ziel, die Quote mit geeigneten Massnahmen wieder zu senken oder wenigstens zu halten.

Auf allen Stufen genügend Lehrkräfte gefunden

«Die Stellenbesetzung für das neue Schuljahr verlief erfolgreich», sagte Heinz Leuenberger, Präsident des Verbandes Thurgauer Schulgemeinden und seit 32 Jahren Schulpräsident in Erlen. Allerdings gebe es Anzeichen, dass der in anderen Kantonen bereits existente Lehrpersonenmangel auch im Thurgau ankommen könnte.

«Ein akuter Mangel besteht im Thurgau nicht oder noch nicht.»

Die eigene Pädagogische Hochschule, die Erfahrungen der Schulgemeinden im Personalmanagement und die Attraktivität vieler Thurgauer Schulen schafften eine gewisse Sicherheit.

In den Augen Brüllmanns dürfte sich auch die geplante Anpassung der Kindergartenlöhne an das Niveau der Primarschullehrpersonen ab Sommer 2024 positiv auswirken. Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Schulgemeinden, Bildungsverbände, von Hochschule und Kanton beurteile die Stellensituation laufend und rege bei Bedarf Massnahmen an. «Die Situation ist stabil, aber herausfordernd», sagte Beat Brüllmann. Er mahnte:

«Es muss verhindert werden, dass sich die Kantone die Lehrkräfte gegenseitig abwerben.»

Der Schulbeginn am 16. August ist eine Premiere: Die Einführung des Lehrplans Volksschule Thurgau (Lehrplan 21) ist nun offiziell abgeschlossen. Die Schulen hätten die Umsetzungsphase seit 2017 genutzt, ihren Unterricht weiterzuentwickeln und die Zusammenarbeit unter den Lehrpersonen zu stärken. Im Nachgang treten nun auch die neuen Beurteilungsgrundlagen in Kraft. «Zwei Begriffe, die schon lange zur Praxis der Thurgauer Volksschulen gehören, sind neu explizit erwähnt: die Gesamtbeurteilung als professioneller Ermessensentscheid und die gemeinsame Beurteilungskultur innerhalb der Schule», erklärte Brüllmann und betonte die Bedeutung: «Letztlich ist die Notengebung nie ganz objektiv. Es braucht die Lehrperson, die mit einem pädagogischen Spielraum entscheidet. Alles andere ist nur Scheingenauigkeit.»

Ein weiteres Thema, das die Schulen weiter begleitet, ist der Bereich Medien und Informatik. Die Lehrpersonen bildeten sich dazu intensiv weiter. Zu viel Neues? «Nein», sagte Heinz Leuenberger.

«Die Schulen sind viel flexibler, als viele denken.»

Bezüglich Covid-19 gelten weiterhin die Schutz- und Hygienemassnahmen vom Juni 2021. Bei der Teststrategie liegt der Fokus auf Ausbruchstestungen.