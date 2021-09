Weil er die Impfpflicht fordert: Blut-Attacke auf Thurgauer Beiz

Böses Erwachen für Ruedi Bartel, Präsident Gastro Thurgau. Als der Wirt am Sonntag in Balterswil aus seiner Beiz tritt, trifft ihn fast der Schlag. Überall liegt Blut, in der Gartenbeiz hängen Schweinefüsse und auf der Treppe liegt ein toter Tintenfisch. Auch am Tag danach sitzt der Schock noch tief.

CH Media Video Unit 13.09.2021, 16.56 Uhr