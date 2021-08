Jugendtreff Matzingen/Stettfurt/Thundorf startet an anderem Ort

Verzögerung Der Jugendtreff von Stettfurt, Matzingen und Thundorf kann starten – aber noch nicht am geplanten Ort Eine Einsprache verhindert weiterhin die Errichtung eines Jugendtreffs in Stettfurt. Im alten Kindergarten in Matzingen findet die Einrichtung nun provisorischen Unterschlupf. Olaf Kühne 21.08.2021, 04.10 Uhr

Auf dem Kiesparkplatz bei der Badi Stettfurt soll der Jugendtreff entstehen. Eine Einsprache verhindert das Vorhaben. Bild: Olaf Kühne

Die gute Nachricht: Der gemeinsame Jugendtreff der Gemeinden Stettfurt, Matzingen und Thundorf kann endlich eröffnen. Die schlechte Nachricht: Die Einrichtung startet nicht – wie geplant und vom Stimmbürger abgesegnet – in Stettfurt, sondern vorerst in einem Provisorium in Matzingen.

Markus Bürgi

Gemeindepräsident Stettfurt. Bild: Samuel Koch

Diese «Zangengeburt» liegt in einer Einsprache gegen das entsprechende Baugesuch der Gemeinde Stettfurt begründet – und in den langsamen Mühlen der Verwaltung. Könnte doch die Gemeinde als Bauherrin des Jugendtreffs ihr eigenes Baugesuch behandeln, indes nur so lange, wie keine Einsprache vorliegt. Ist dies der Fall, muss sie das Dossier dem kantonalen Departement für Bau und Umwelt weiterreichen. Dort liegt es nun, und für seine abschliessende Behandlung rechnet Markus Bürgi mit «Monaten», wie der Stettfurter Gemeindepräsident auf Anfrage unserer Zeitung sagt. Zum Einsprecher gegen den Jugendtreff darf er sich nur dahingehend äussern, dass es sich um einen Stettfurter handle, der von der Einrichtung Lärmemissionen befürchte.

Wie berechtigt diese Befürchtungen sind bezüglich des Jugendtreffs, der bei der Stettfurter Badi und damit ein gutes Stück entfernt von Wohngebieten geplant ist, muss nun also der Kanton beurteilen.

Eröffnung am 15. September

Damit die Jugendlichen aus den drei Gemeinden aber nicht noch länger auf ihren Treff, den sich seit nunmehr vier Jahren wünschen, warten müssen, startet die Einrichtung provisorisch am 15. September in Matzingen im alten Kindergarten.

«Die Lommiser Baufirma Ed.Vetter AG ist auf uns zugekommen», sagt Markus Bürgi. «Ihr gehört in Matzingen die teilbebaute Parzelle, auf der auch der alte Kindergarten steht, und hat uns diesen zur vorübergehenden Benutzung zur Verfügung gestellt. Über dieses Angebot bin ich sehr froh.» Erfreut sei er ob der provisorischen Lösung zwar nicht, sagt Bürgi weiter.

«Das ist aber nur ein kleiner Wermutstropfen.»

Denn die Freude darüber, dass es nun endlich bald losgehe, überwiege bei ihm klar. «Das ist auch schön für unsere neue Jugendarbeiterin Maria von Allmen, die ja seit dem 1. Juli für unsere drei Gemeinden tätig ist.»

Maria von Allmen

Jugendarbeiterin Bild: PD

Zwar sei die 32-Jährige schon bis anhin mit den Vorbereitungen des Jugendtreffs sowie mit der Offenen Jugendarbeit beschäftigt gewesen. Mit der Einrichtung des Jugendtreffs werde es nun aber auch für sie konkreter.

Diesbezüglich befürchtet Markus Bürgi übrigens keine erheblichen Mehrkosten. «Praktisch alles, was wir jetzt für Matzingen anschaffen, wie beispielsweise einen Töggelikasten, können wir künftig auch in Stettfurt weiter verwenden», sagt er.

Wunsch aus Zukunftswerkstatt 2017

Die Idee eines gemeinsamen Jugendtreffs für Matzingen, Stettfurt und Thundorf ist 2017 in einer Zukunftswerkstatt entstanden. Vergangenes Jahr meisterte sie dann in allen beteiligten Gemeinden die demokratischen Hürden. So auch in Stettfurt, wo die Gemeinde nach einer erfolgreichen Abstimmung eine 2020 Quadratmeter grosse Parzelle neben der Badi erwerben konnte. Darauf soll nun mit Wohncontainern der Jugendtreff entstehen – wenn denn die Einsprache bereinigt ist.