Verzicht Fasten in fast permanenten Fastenzeiten Am Mittwoch beginnt die vorösterliche christliche Fastenzeit. Gefastet wird immer mehr konfessionsunabhängig. Religionspädagoge Daniel Ritter erklärt, weshalb es auch in Zeiten pandemiebedingter gesetzlicher Einschränkungen sinnvoll ist, freiwillig auf Dinge zu verzichten. Leandra Reiser 15.02.2021, 05.00 Uhr

Der katholische Theologe Daniel Ritter spricht über die Fastenzeit während der Coronapandemie. Bild: Donato Caspari

Kein Fleisch, Süsses oder Alkohol plus weniger Zeit am Handy: Das sind die Klassiker unter den Vorsätzen für die Fastenzeit. Sie beginnt am Mittwoch und dauert bis Ostern. Daniel Ritter kennt sich mit Traditionen wie dieser aus. Der Religionspädagoge ist überzeugt davon, dass Fasten körperlich, seelisch und geistig etwas Gutes ist. Zentral sei, dass der Verzicht bewusst geschieht. Ritter sagt:

«Gerade Essen ist etwas, das heutzutage immer öfter by-the-way passiert.»

Der befristete Verzicht darauf stärke den bewussten Konsum von etwas so Fundamentalem.

Gewohnheiten hinterfragen

Von Entgiftungskuren über Diäten bis hin zu Abstinenz als Wellnesstrend: Fasten wird immer universeller und entfernt sich zunehmend von religiösen Hintergründen. Das hängt zum einen mit der stattfindenden Deinstitutionalisierung zusammen. «Das Phänomen individualisiert sich zudem immer mehr», sagt Ritter.

Um Jugendlichen den Mehrwert von Fasten zu vermitteln, rät er ihnen vor allem, sich mit dem auseinanderzusetzen, was ihnen im Leben wichtig ist, sowie persönliche Gewohnheiten zu hinterfragen. Ein grosses Thema ist seit einigen Jahren das Verzichten auf digitalen Konsum und Social Media. «Wer täglich vier Stunden Games spielt, könnte die Zeit doch mal nutzen, um Freunde zu treffen», sagt Ritter. Das ist leichter gesagt als getan in Zeiten von Social Distancing.

Corona zwingt zum Fasten

Was es heisst, auf Gewohntes – zwangsläufig – zu verzichten, bekommt die Gesellschaft seit bald einem Jahr immer wieder zu spüren. Es ist wie eine permanente Fastenzeit: Wir fasten auf physische Kontakte, auf Grossanlässe, auf Reisen und und und. Weshalb sollte man da freiwillig auf noch mehr verzichten? Ritter sagt:

«Anders als der pandemiebedingte gibt einem der freiwillige Verzicht viel mehr zurück, da er bewusst geschieht.»

Investiere man so gewonnene Zeit in andere Aktivitäten, «gönnt man sich durch das Verzichten sogar Freiraum für etwas Neues».

Daniel Ritter, katholischer Theologe. Bild: Donato Caspari

Die selbstvorgenommene Fastenzeit sei ausserdem die ideale Möglichkeit, innezuhalten, um das eigene Bewusstsein zu schärfen. «Wir machen so viele Sachen tagtäglich, ohne zu überlegen, ob sie überhaupt gut sind und guttun», sagt Ritter. Er selbst verbringt etwa sehr viel Zeit auf Online-Nachrichtenportalen wie der «Thurgauer Zeitung» oder des «Tages-Anzeigers»: «Dafür schäme ich mich ehrlich gesagt ein bisschen.»

Inseln in der Fastenzeit

Neue Strukturen schaffen, sich Zeit nehmen, Routinen ändern – das erlebt Daniel Ritter nicht nur während der Fasten-, sondern auch generell während der Krisenzeit als spannend. «Als belastend erscheint mir einzig die ständige Unsicherheit», sagt er über die momentane Situation. Das kommende Fasten akribisch durchzuziehen und sich eine Zeit lang gar nichts mehr zu gönnen, ist seiner Meinung nach keine gute Idee. Selbst nach katholischer Auffassung sind von den 40 Tagen österlicher Busszeit die Sonntage ausgenommen.

«Das finde ich ganz schön: Auch innerhalb der Fastenzeit kann man sich Inseln schaffen, wo man nicht verzichtet, sondern geniesst.»

Wichtig sei vor allem, einen reflektierten Umgang damit zu entwickeln und einen eigenen Weg zu finden. Und auf was fastet der Religionspädagoge selbst dieses Jahr? «Ich habe mir vorgenommen, auf Süsses und Alkohol zu verzichten, und will gleichzeitig mehr meditieren, täglich Yoga machen und ein spirituelles Tagebuch führen.» Verzichten, um in anderes zu investieren.