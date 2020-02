Vertrauen ist besser als Kontrolle:

Thurgauer Pilotprojekt setzt auf Eigenverantwortung der Bauern Der Thurgau beteiligt sich an Bundesprojekt 3V: Vertrauen, Verantwortung, Vereinfachung. Kurt Peter 27.02.2020, 05.20 Uhr

Acht Thurgauer Landwirte sind von Anfang an dabei. Benjamin Manser

Weniger Vorschriften, Massnahmen in Eigenverantwortung und im Vertrauen erreichen. Das will das Projekt 3V, des Bundes, an dem sich das Thurgauer Landwirtschaftsamt beteiligt. Die drei V stehen für Vertrauen, Verantwortung, Vereinfachung.