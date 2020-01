«Verstümmelt und tot geschnitten»: Empörung über Pflege von geschützten Pappeln in Frauenfeld Der Umgang mit kanadischen Pappeln auf der Hinteren Badiwiese in Frauenfeld erregt die Gemüter. Der Stadtrat gibt Fehler zu und entschuldigt sich. Samuel Koch 14.01.2020, 04.30 Uhr

Die drei kanadischen Pappeln auf der Hinteren Badiwiese, die seit Mitte Dezember so aussehen. (Bild: Andrea Stalder)

Stumm und wehrlos stehen sie da. Farblos und kahl überwintern die Bäume, bis sie im Frühling blühen, im Sommer Schatten spenden und im Herbst wiederum ihre Blätter fallen lassen. Deshalb erfahren Baumpfleger für ihre Unterhaltsarbeiten jeweils in den Wintermonaten Hochkonjunktur. So lassen sich derzeit in ganz Frauenfeld Bäume entdecken, die frisch zurückgeschnitten worden sind.