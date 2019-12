Alkoholtestkäufe im Thurgau: Verstossquote ist in diesem Jahr weniger hochprozentig Testkäufe zeigen, dass 2019 im Thurgau jeder dritte Jugendliche widerrechtlich Spirituosen kaufen konnte. Sebastian Keller 17.12.2019, 18.30 Uhr

Läden dürfen Biere erst an Jugendliche ab 16 Jahren verkaufen. Diese Regelung gilt schweizweit. Bild: KEYSTONE/Christian Beutler

Die Alkohol- und Tabaktestkäufe fallen in diesem Jahr nicht mehr so alarmierend aus wie in den Vorjahren. Im Jahr 2019 erhielten Jugendliche in 27 Prozent der Fälle Bier, Most und Wein; in 32 Prozent gelang es ihnen, Spirituosen im Laden oder Restaurant zu kaufen. Tabak bekamen sie in 16 Prozent der Fälle. Zwischen 34 und 41 Testkäufe wurden je Kategorie durchgeführt. Davon berichtet das Thurgauer Gesundheitsamt in einer Mitteilung.

Damit liegt der Thurgau bei Bier und Wein knapp unter, bei Spirituosen knapp über dem Landesdurchschnitt. Vor zwei Jahren war die Verstossquote alarmierend hochprozentig: In 62 Prozent der Fälle kamen Jugendliche an Wein und Bier; Zigaretten konnten sie in 56 Prozent der Fälle kaufen.

Im Thurgau ist der Verkauf von Bier und Wein sowie Zigaretten an unter 16-Jährige verboten. Bei Spirituosen öffnet sich die Legalität mit der Volljährigkeit. Die Bestimmungen scheinen zwar klar wie ein Obstbrand. Doch wieso gelangen Zigaretten und Bierdosen dennoch in zu junge Hände? Simone Villiger vom Gesundheitsamt sagt:

«Das liegt am Unwissen, an der mangelnden Schulung oder teilweise auch am Stress.»

Als Beispiel führt sie eine lange Schlange an der Ladenkasse an.

Nur ein Bruchteil der Gemeinden macht mit

Die Entwicklung sei schwierig einzuschätzen, sagt Villiger. Von anderen Kantonen, die schon länger Testkäufe durchführen, wisse man, dass die Verstossquote abnehme. Im Thurgau finden vom Kanton unterstütze Testkäufe erst seit vier Jahren statt.

«Die Hoffnung ist natürlich, dass der Jugendschutz einen höheren Stellenwert erhalten hat.»

Testkäufe sind auch keine Vollerhebung. In diesem Jahr nahmen neun Gemeinden teil. Auf der Thurgauer Landkarte finden sich deren 80. Im Vorjahr waren in fünf Gemeinden Testkäufer unterwegs, 2017 waren es sieben. Die Gemeinden entscheiden, ob sie Testkäufer auf die Piste schicken. Sie sind für die Durchsetzung des Jugendschutzes zuständig.

Die Testkäufe selber führte das Blaue Kreuz im Sommer und Herbst durch. Als Testkäufer figurieren speziell instruierte Jugendliche, begleitet von Fachpersonen. Villiger betont, dass der Jugendschutz bei Alkohol und Tabak zentral sei: «Im Wachstum reagiert der Körper besonders sensibel auf Alkohol und Tabak.» Zudem wisse man, dass ein früher Konsum das Risiko für eine spätere Suchtkarriere steigere.

Keine Bussen

Läden und Restaurants, die bei Testkäufen durchfallen, werden keine Bussen aufgetischt. Das Bundesgericht urteilte 2012: Testkäufe dürfen bei einem Strafverfahren nicht als Beweismittel verwendet werden. «Dabei handelt es sich um eine Gesetzeslücke», sagt Simone Villiger. Diese soll mit dem neuen Tabakproduktegesetz geschlossen werden. Das Verkaufspersonal oder die Mitarbeiter der Gastronomie bekamen im Anschluss an den Testkauf eine Rückmeldung. Zudem informierten die Gemeinden die Verkaufsstellen schriftlich und forderte sie auf, das Gesetz einzuhalten. Villiger: «Von daher ist es eher eine Sensibilisierung.»

So oder so: Der Kanton Thurgau will sich auch 2020 wieder an Testkäufen beteiligen. «Allenfalls weiten wir sie auf CBD-Produkte aus.»