Frauenfeld Wie funktioniert das? 250 Tonnen schwere Villa Wohlfender wird 18,3 Meter nach Nordosten verschoben 250 Tonnen wiegt die in den 1930er-Jahren erbaute Villa Wohlfender, die wegen des Ergänzungsbaus des Regierungsgebäudes in Frauenfeld verschoben werden muss. Bei einem Augenschein erklärt der Kantonsbaumeister, warum das Haus nicht abgebrochen werden darf und wie eine solche Gebäudeverschiebung vonstattengeht. Samuel Koch Jetzt kommentieren 23.10.2021, 04.10 Uhr

Ein Visier zeigt an, wo die südwestliche Hausecke der Villa Wohlfender in Zukunft steht. Bild: Andrea Stalder

Am 27. September 2020 stimmte das Thurgauer Stimmvolk dem Baukredit für den Erweiterungsbau des Regierungsgebäudes in Höhe von 39,8 Millionen Franken deutlich zu.

Damit der viergeschossige Holzbau hinter dem jetzigen Regierungsgebäude Platz findet, muss die schutzwürdige Villa Wohlfender an der Staubeggstrasse um 18,3 Meter verschoben werden.

Während der öffentlichen Auflage des Baugesuchs sind keinerlei Einsprachen eingegangen.

Am Anfang steht der Bau eines identischen Kellerabteils zum bestehenden unter der Villa Wohlfender. Rund 18,3 Meter in nordöstliche Richtung soll das 1930/31 erbaute Wohnhaus an der Frauenfelder Staubeggstrasse nach der geplanten Gebäudeverschiebung zu stehen kommen. Die Bauvisiere zeigen, wo es hinkommen soll, wo heute Autos parkieren und ein Rotahorn gerade seine blutroten Blätter abwirft. Denn der vom Stimmvolk bewilligte Ergänzungsbau des Regierungsgebäudes braucht Platz. Und ein Abbruch der im Hinweisinventar als wertvoll eingestuften Villa wäre nicht bewilligungsfähig gewesen. «Die Stadt Frauenfeld hat sich für den Erhalt der Villa Wohlfender entschieden», sagt Kantonsbaumeister Erol Doguoglu bei einem Augenschein.

Das unscheinbar wirkende, 250 Tonnen schwere Gebäude soll nächsten Sommer verschoben werden. Kostenpunkt: 650'000 Franken. Während der öffentlichen Auflage des Baugesuchs sind beim städtischen Amt für Hochbau und Stadtplanung keine Einsprachen eingegangen.

Wichtiger Zeitzeuge für Stil des Neuen Bauens

Auf den ersten Blick erscheint die Villa Wohlfender – wegen des bekannten Frauenfelder Fotografen Jakob Bär auch Villa Bär genannt – gerade im Vergleich zu anderen Gebäuden im ab 1850 erbauten Villengürtel an der Ringstrasse wenig schutzwürdig. Doguoglu aber sagt:

«Die Villa ist einer der wenigen Zeitzeugen im Thurgau für den Architektenstil des Neuen Bauens.»

Erol Doguoglu, Kantonsbaumeister. Bild: Andrea Stalder

Die unregelmässig angeordneten Fenster des zweigeschossigen Verputzbaus mit flachem Walmdach sind nur ein Merkmal von vielen, welche die Villa als schutzwürdig einstufen lassen. Andere sind die Fenstereinfassungen, die tief in der Wand integrierten Leuchten und das aufwendig gemauerte Ziegelsims, erklärt Doguoglu und ergänzt: «Die Architekturfachleute sind sich unisono einig, dass es sich um ein interessantes Gebäude handelt, das nicht angerissen werden darf.» Das würde er auch unabhängig von seiner Position als Leiter des kantonalen Hochbauamtes sagen, betont er und schmunzelt. Der Entscheid über den Schutzstatus liegt bei der Stadt.

Ein Visier leicht über der Krone dieses Rotahornbaumes zeigt, wo die Villa Wohlfender nach der Verschiebung steht. Er und die Strasse müssen Platz machen. Bild: Andrea Stalder

Im Innern der Villa Wohlfender im Eigentum des Kantons Thurgau befinden sich seit 2007 die Büros der kantonalen Jagd- und Fischereiverwaltung, wie zunächst nur an der Beschriftung des Briefkastens zu erahnen ist. Im Innern steht ein ausgestopfter Biber auf dem Tisch, an der Wand hängt ein Wildsauenfell. «Das Haus ist auch innen sehr schön und gut erhalten», sagt Doguoglu, zeigt die historischen Vorhangvorrichtungen und führt durch die helle Küche mit Einbauschränken und Durchreiche, durch das WC mit roten Tapeten und das Obergeschoss mit mehreren Büros und Balkon hinunter in den Keller. Denn dort – wo das Archiv steht und in einem Sezierzimmer hie und da Wildtiere untersucht werden – beginnt die Gebäudeverschiebung.

Hydraulische Pressen bewegen Trägerrost

Fast eins zu eins soll das jetzige Kellerabteil am neuen Standort der Villa nachgebaut werden, um mit den tragenden Mauern die Statik zu gewährleisten. Steht der neue Keller am neuen Ort, wird das alte Gebäude mit einem Trägerrost aus Stahlprofilen, die dank Durchbrüchen durch die Wände geschoben werden, angehoben.

Auf diesem Trägerrost liegt die Villa auf. Dann werden die Wände durchtrennt, das Gebäude wird angehoben, danach wird es mit weiteren hydraulischen Pressen auf einer Schienenkonstruktion von Fundament zu Fundament geschoben. Doguoglu sagt:

«Die reine Verschiebung dauert dann nur einen Tag.»

Visualisierung im Konzeptbericht mit der Schienenkonstruktion des Trägerrostes. Bild: PD

Die Vorbereitungen allerdings sind deutlich umfangreicher. Nebst dem Bau des neuen Fundaments müssen auch Strom- und Wasserleitungen und die Umgebung mit Mauern, Strasse und Bepflanzung vorbereitet werden. Das ehemalige Fotoatelier im Garten hinter der Villa muss bereits zum zweiten Mal verschoben werden, nachdem der heute ungenutzte Holzschopf mit Glasfenstern zu Jakob Bärs Zeiten in der Nähe der katholischen Stadtkirche St.Nikolaus stand. Mit dem Umgebungsbau würde die Situation hinter dem Regierungsgebäude bereinigt, welches der Kanton für den Ergänzungsbau über die Jahre arrondiert hat, meint Doguoglu und ergänzt:

«Wir schaffen einen Mehrwert fürs ganze Quartier.»

Auf Anfang 2022, wenn allerspätestens die Vorbereitungsarbeiten beginnen, zügelt die Jagd- und Fischereiverwaltung ins Haus Milz an der Spannerstrasse, wo heute das Veterinäramt untergebracht ist. Weil dieses mehr Platz braucht, zieht es laut dem Kantonsbaumeister in eine Liegenschaft des Kantons an der Zürcherstrasse. Die zukünftige Nutzung der Villa Wohlfender indes ist noch völlig offen. Ob nach der Züglete die Jagd- und Fischereiverwaltung oder ein anderes Amt einzieht, müsse noch festgelegt werden, meint Doguoglu. Sicher ist, dass das Gebäude, das jetzt noch mit Öl beheizt wird, neuerdings an die städtische Fernwärme angeschlossen wird. Geht alles nach Plan, soll die Gebäudeverschiebung in den kommenden Sommermonaten über die Bühne gehen. Wann genau, steht noch nicht fest.

Übrigens: Nach der Gebäudeverschiebung soll die Villa Wohlfender auch aussen leicht saniert werden. Spätestens dann deutet auch die äussere Erscheinung auf den Schutzstatus hin.

Grössere Verschiebungen in Zürich und St.Gallen Gebäudeverschiebungen sind in der Schweiz und im Thurgau kein neues Phänomen. Die wohl grösste Hausverschiebung erlebte die Stadt Zürich mit der 6200 Tonnen schweren Maschinenfabrik Oerlikon im Jahr 2012. In der Stadt St. Gallen musste 2017 die 3600 Tonnen schwere Villa Jacob um 20 Meter verschoben werden. Zum Vergleich: Die Frauenfelder Villa Wohlfender wiegt 250 Tonnen. Auch im Thurgau sind weitere Gebäudeverschiebungen bekannt, etwa in Arbon, Siegershausen und Bottighofen. (sko)

