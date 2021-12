Versammlungen Um total vier Prozent tiefere Steuern: Politische Gemeinde und Schulgemeinde Felben-Wellhausen schonen die Portemonnaies ihrer Stimmberechtigten Die Thurtalgemeinde hat am Dienstagabend eine Steuerfusssenkung sowohl bei der politischen Gemeinde als auch bei der Schulgemeinde abgesegnet. In den Budgets 2022 resultieren allerdings rote Zahlen. Samuel Koch 08.12.2021, 16.35 Uhr

Die 61 anwesenden Stimmberechtigten während einer Abstimmung in der Heuberghalle. Bild: Samuel Koch

Brisanz ist am Dienstagabend in der Heuberghalle in Felben-Wellhausen nur kurz aufgekommen. Kurz vor den Abstimmungen übers Budget 2022 und die geplante Steuerfusssenkung las Gemeindepräsident Werner Künzler ein E-Mail eines Stimmbürgers vor, der die in der Investitionsrechnung aufgeführte Bachumlegung Chrüzibach verhindern will. Weil der besagte Stimmbürger aber an der Gemeindeversammlung nicht anwesend sein konnte, versandete sein Vorhaben, ohne dass danach einer der 61 Stimmberechtigten der 3000-Einwohner-Gemeinde das Wort ergriff. Gemeindepräsident Künzler sagte:

«Ein schriftlicher Antrag ohne Anwesenheit geht so nicht. Trotzdem wollte der Gemeinderat darüber informieren.»

Werner Künzler, Gemeindepräsident Felben-Wellhausen. Bild: Samuel Koch

Die Zahlen im Budget fürs kommende Jahr bleiben also unverändert und so wie in der Botschaft abgedruckt. Bei einem Gesamtaufwand von rund 9,07 Millionen Franken resultiert in der Thurtalgemeinde ein Verlust von 184'000 Franken. Darin bereits berücksichtigt ist eine Reduktion des Steuerfusses um zwei Punkte auf noch 50 Prozent.

Zur Steuerfusssenkung veranlasst hat den Gemeinderat, dass der Bilanzüberschuss per Anfang 2021 bei rund 4,27 Millionen Franken lag und die Gemeinde zu diesem Zeitpunkt über eine Neubewertungsreserve von rund 405'000 Franken verfügte, was nochmals zu einer Zunahme des Eigenkapitals führt, sagte Raphael Meister, im Gemeinderat zuständig für die Finanzen.

Höhere Erträge durch grosses Wachstum

Gegenüber dem Budget 2021 prognostiziert der Gemeinderat einen Mehrertrag von 372'000 Franken, trotz geringerer Fiskalerträge durch die Steuerfusssenkung. «Grund dafür ist hauptsächlich das grosse Wachstum unserer Gemeinde», sagte Gemeinderat Meister.

In der Investitionsrechnung prognostiziert Felben-Wellhausen inklusive Umlegung des Chrüzibachs im kommenden Jahr netto mit rund einer Million Franken. Der Löwenanteil fliesst in Sanierungen von Strassen, in die Beteiligung am Glasfasernetz Felben.net, ins Elektrizitätswerk sowie eben in Gewässerverbauungen. Das Budget und die Steuerfusssenkung bewilligte die Versammlung ebenso einstimmig wie Änderungen im Feuerschutzreglement, im Reglement des Feuerwehrzweckverbandes Wellenberg sowie mehrere Einbürgerungen.

Investitionen in Infrastruktur der Primarschule

Nach der Versammlung der politischen Gemeinde folgte jene der Primarschulgemeinde, die Schulpräsidentin Andrea Küng vor noch 53 anwesenden Schulbürgerinnen und -bürgern leitete. Das Schulbudget 2022 geht bei Ausgaben von rund 4,47 Millionen Franken von einem Minus von knapp 177'000 Franken aus, wobei auch die Primarschulgemeinde mit einem um zwei Punkte tieferen Steuerfuss von noch 64 Prozent rechnet. Aufs Budget 2021 stieg dieser noch um drei Prozentpunkte, während jener der Sekundarschulgemeinde um vier Punkte sank. «Wir wollen jeweils schnell reagieren», sagte Küng und erwähnte die Auswirkungen der Änderungen beim kantonalen Finanzausgleich.

Andrea Küng, Präsidentin Primarschule Felben-Wellhausen. Bild: Samuel Koch

Die Stimmberechtigten folgten der Schulbehörde und bewilligten sämtliche Vorlagen einstimmig. Einzig eine von drei geplanten Investitionen, die Sanierung der Parkplätze in Höhe von 120'000 Franken, holte eine Gegenstimme ab. Davor informierte Roman Schäfli, zuständig fürs Ressort Liegenschaften, über sämtliche Investitionen. Nebst der Sanierung der Parkplätze fliesst nächstes Jahr noch Geld in Umgebungsarbeiten und in die Anschaffung von diversem Mobiliar.