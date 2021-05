Versammlung Wagenhausen informiert über Revision der bevorstehenden Bau- und Zonenordnung und ruft Bevölkerung zur Mitwirkung auf Die Gemeinde am Rhein nimmt weitere Anpassungen bei der Kommunalplanung vor. Nun sind die Bewohner gefragt. Sie können sich an einem Infoanlass informieren und sich danach schriftlich zur Revision der Bau- und Zonenordnung äussern. 25.05.2021, 04.20 Uhr

Der Campingplatz gehört selbst bei schlechtem Wetter zu den Hauptattraktionen der Rheingemeinde. Bild: Andrea Stalder (Wagenhausen,

21. Dezember 2018)

(red) Jetzt sind die Einwohnerinnen und Einwohner gefragt. Dem Gemeinderat ist es ein Anliegen, dass sich die Bevölkerung nun über die konkreten Entwürfe informieren und Rückmeldungen im Sinne einer Mitwirkung machen kann, heisst es in einer Medienmitteilung. Dabei geht es um die bevorstehende Revision der Kommunalplanung. Dazu lädt die Gemeinde am Donnerstag, 10. Juni, um 19 Uhr, alle Wagenhauserinnen und Wagenhauser in die Turnhalle beim Schulhaus Kaltenbach an einen Infoanlass ein, an welchem der Gemeinderat und Ortsplaner Matthias Ott vom Raumplanungsbüro Winzeler + Bühl aus Schaffhausen über die Revision der Bau- und Zonenordnung informieren.