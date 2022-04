Evangelisch Pfyn: Versammlung kürzt Pfarrerin den Lohn

Versammlung Sie will aushelfen, bis eine Nachfolge gefunden ist: Trotzdem kürzt Evangelisch Pfyn der Pfarrerin nach ihrer Pensionierung den Lohn Die Kirchgemeindeversammlung von Evangelisch Pfyn dauerte am Mittwoch bis Mitternacht. Das lag nicht an den präsentierten Finanzen in Rechnung und Budget, sondern war Personalfragen geschuldet. Unter anderem folgte die Versammlung einem Antrag, dass die aktuelle Pfarrerin weniger Lohn bekommt, auch wenn sie nach ihrer Pensionierung noch weiter arbeitet. Manuela Olgiati Jetzt kommentieren 21.04.2022, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Pfyner Kirchgemeindeversammlung: Die Mitglieder des Wahlbüros hatten am Mittwochabend viel zu tun. Bild: Manuela Olgiati

Ein anspruchsvolles Jahr mit personellen Problemen: Davon sprach Ueli Zuberbühler, Präsident der Kirchenvorsteherschaft von Evangelisch Pfyn, in seinem Jahresbericht. 44 Kirchbürgerinnen und Kirchbürger waren am Mittwochabend an die Kirchgemeindeversammlung in der Mehrzweckhalle gekommen. Emotionale Aussagen von Kirchbürgern und mehrere Anträge von Votanten verlängerten die Versammlung mit geheimen Abstimmungen bis Mitternacht. Zuberbühler sagte: