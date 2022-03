Versammlung Mit kleinen Schritten vorwärts: Evangelische Kirchgemeinde Warth-Weiningen plant in physischer Abwesenheit des Präsidenten ihre Zukunft Die Kirchenbürgerinnen und Kirchbürger von Evangelisch Warth-Weiningen haben Anna Nobs in die Synode der Thurgauer Landeskirche gewählt. Die Jahresrechnung schliesst mit einer schwarzen Null. Evi Biedermann 23.03.2022, 16.00 Uhr

Judith Berliat führt in physischer Abwesenheit von Thomas Bachofner, der wegen Corona live zugeschaltet war, durch die Versammlung. Bild: Evi Biedermann

Alle 25 Stimmberechtigten legten am Dienstag ihren Wahlzettel zu Gunsten von Anna Nobs in die Urne. Anwesend waren 25 von insgesamt 446 stimmberechtigten Mitgliedern. Die einstige Kirchenpräsidentin tritt damit die Nachfolge von Peter Sauder an, der nach zwölf Jahren in der Synode zurücktritt. Anna Nobs war aus privaten Gründen verhindert, die Wahl persönlich anzunehmen, hatte aber der Behörde vorsorglich mitgeteilt, dass sie die Wahl annehme, falls sie gewählt werde.