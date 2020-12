Versammlung Kirchgemeinde Frauenfeld trotzt dem Virus und hält Anfang Januar ihre Budgetversammlung ab Am 11. Januar will die evangelische Kirchgemeinde ihre Versammlung durchführen. Es geht vor allem ums Geld und um Personelles. Samuel Koch 18.12.2020, 15.15 Uhr

Die Stadtkirche zur Heiligen Dreifaltigkeit der evangelischen Kirchgemeinde (in der Bildmitte). Bild: Olaf Kühne

Für politische Versammlungen gilt lediglich ein Verbot über 50 Personen. Deshalb will die evangelischen Kirchgemeinde ihre geplante Budgetversammlung vom Montagabend, 11. Januar, ab 19.30 Uhr, in der evangelischen Stadtkirche zur Heiligen Dreifaltigkeit durchziehen, wozu in diesen Tagen die Botschaften in die Haushalte verschickt worden sind.