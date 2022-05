Versammlung Geplante Gourmetwanderung: Dorfverein Gerlikon in Frauenfeld läutet sein Jubiläumsjahr zum 25. ein Der Dorfverein Gerlikon wurde 1997 gegründet. An der 25. Jahresversammlung stehen gesellige Anlässe im Zentrum. Manuela Olgiati 08.05.2022, 16.35 Uhr

Alter und neuer Vorstand des Dorfvereins vor dem Eingang zur Kapelle. Bild: Manuela Olgiati

«Dorfgemeinschaft in der sonnigsten Ecke.» Mit Humor führte Präsident Daniel Vontobel am Freitagabend durch die 25. Jahresversammlung des Dorfvereins Gerlikon. In der Kapelle nahmen 57 Mitglieder sowie Gäste teil. Die Geselligkeit hat sich der Dorfverein auf die Fahnen geschrieben.