VERSAMMLUNG Evangelische Kirchgemeinde Mammern versammelt sich erstmals unter ihrem neuen Präsidenten Die Evangelische Kirchgemeinde Mammern hat Rechnung und Budget bei der Premiere von Rolf Meier einstimmig genehmigt. Margrith Pfister-Kübler 16.03.2021, 11.30 Uhr

Eine Hand voll Kirchbürgerinnen und Kirchbürger sitzen mit nötigem Sicherheitsabstand in der Kirche. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Unter Einhaltung der Pandemievorschriften. So wurde die Kirchgemeindeversammlung von Evangelisch Mammern am Sonntagabend in der Kirche erstmals unter Leitung des neuen Präsidenten Rolf Meier aus Gündelhart durchgeführt. Er ist Nachfolger von Präsident Christian Schaefer. Als Stellvertreterin von Kirchenpflegerin Marianne Wattinger stellte Maria Streule aus Homburg die Rechnung und das Budget 2021 vor, zuständig als Unterstützung für den First-Level-Support des Finanz- und Rechnungswesens beider Landeskirchen.