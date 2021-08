Thurgauer FDP sagt Ja zur Ehe für alle

Versammlung Die Thurgauer Freisinnigen geben das Jawort für die Eheschliessung Die FDP Thurgau stellte bei ihrer Mitgliederversammlung die Parolenfassung für die «Ehe für Alle» ins Zentrum. Judith Schuck 18.08.2021, 18.28 Uhr

FDP-Thurgau-Präsident Gabriel Macedo und die Zürcher FDP-Nationalrätin Doris Fiala. Judith Schuck

Bei der Diskussion um die Abstimmung vom 26. September zur Zivilgesetzbuchänderung, die gleichgeschlechtlichen Paaren nicht nur die eingetragene Partnerschaft, sondern den identischen Ehe-Status wie einem heterosexuellen Paar ermögliche soll, ging es heiss her. Die Zürcher FDP-Nationalrätin Doris Fiala war als Gastrednerin in den Neubau von Auto-Lang in Kreuzlingen geladen und plädierte mit Leidenschaft und Herz für die Gesetzesänderung. Marcel Wittwer von der EDU Thurgau legte seine Kontra-Argumente offen dar.