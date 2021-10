Murgspritzer: Über Frauenfelds Glühweinkönig HP I.

Glosse Verneigt euch vor dem König: Was man bei einer Audienz in der Frauenfelder Glühweinburg von HP Maier lernen kann Murgspritzer: Weinfelder haben in der Kantonshauptstadt keinen Erfolg. Ein gutes Beispiel ist die Urin-Linde am Schaffhauserplatz. Dieser Meinung ist TZ-Redaktor Mathias Frei. Umgekehrt geht's dafür einfach. Ein Frauenfelder Adliger macht es vor. Mathias Frei 13.10.2021, 04.20 Uhr

König HP I., charmant umrahmt, in seiner Frauenfelder Glühweinburg. Bild: Andrea Stalder

Frauenfeld betreibt wieder einmal Entwicklungshilfe – und versorgt den Mittelthurgauer Marktflecken mit dem süssklebrigen Stoff, aus dem die Träume sind und am nächsten Morgen das Kopfweh. Gern geschehen, liebe Weinfelderinnen und Weinfelder. Und vor allem: Schätzt euch glücklich, dass Glühweinkönig HP I. sein Reich gen Osten erweitert. HP weiss, was gut ist. Davon können wir in Frauenfeld ein Lied singen. Wenn Weinfelden dann in zehn Jahren auch Glühwein kann, zieht der König weiter und erobert das Oberthurgauer Brachland, um es urbar zu machen.

Mathias Frei. Bild: Andrea Stalder

Dass der Maier’sche Feldzug in Weinfelden kaum für Hochgefühle sorgt, ist verständlich. Denn der prominenteste Gartenbauer zwischen Ottoberg und Istighofen hat es auch schon in Frauenfeld versucht – und ist gescheitert. Dass Manuel Strupler im Sommer 2020 eine Erchinger Linde im Feindesland der Kurzdorfer Konstabler stiftete, war zwar gut gemeint. Dem Weinfelder Bundesparlamentarier mag aber die Frauenfelder Fröhlichkeit unbekannt gewesen sein, obwohl er selber Erchinger ist. Kein Wunder, wenn man im Mittelthurgau leben muss. Denn seit der Baumpflanzung verrichten nicht nur Hunde, Erchinger und Kurzdorfer ihre Notdurft am Weinfelder Baum, sondern vor allem Maiers Untertanen nach der Audienz in der Glühweinburg. Darum geht’s dem Bäumli auch nicht so gut.