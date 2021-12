Längst überfällig: Sirnach revidiert die Gemeindeordnung

Vernehmlassung Sirnach revidiert die Gemeindeordnung: Der Gemeinderat verweist auf drei Anpassungsschwerpunkte Die Sirnacherinnen und Sirnacher sind aufgerufen, sich an der Vernehmlassung zur Teilrevision der Gemeindeordnung zu beteiligen. Die Gemeinde lädt am 25. Januar 2022 zu einer entsprechenden Informationsveranstaltung ein. Miguel Lo Bartolo 20.12.2021, 16.35 Uhr

Die Teilrevision der Sirnacher Gemeindeordnung ist in Vernehmlassung. Bild: Olaf Kühne

Sirnach holt ein Versäumnis nach. In der Gemeindeordnung steht nach wie vor der Begriff Gemeindeammann. Obwohl 2012 auf Kantonsebene die Einführung des Begriffs Gemeindepräsident beziehungsweise Gemeindepräsidentin beschlossen wurde. Eigentlich hätte die Anpassung innert drei Jahren nach Inkraftsetzung, also im Juni 2015, vorgenommen werden müssen. Gemeindepräsident Kurt Baumann sagt:

Kurt Baumann, Gemeindepräsident Sirnach. Bild: Donato Caspari

«Der Gemeinderat wartete zu. Die Frist verstrich.»

Jetzt hat man indes allen Grund, sich der Sache anzunehmen, sind doch mittlerweile gleich mehrere und vor allem bedeutendere Anpassungen vorgesehen. So soll beispielsweise die sogenannte stille Wahl bei Mitgliedern des Wahlbüros oder der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission möglich werden.

Auch die Erteilung des Gemeindebürgerrechts soll vereinfacht werden. Gemäss neuer Gemeindeordnung kann der Gemeinderat dieses abschliessend erteilen. Das heisst konkret, dass bei Einbürgerungsgesuchen die Gemeindeversammlung nicht mehr zu bemühen ist. «Für die Gesuchsstellenden bedeutet dies auch ein speditiveres Verfahren», sagt Baumann. Er fügt hinzu, dass in den letzten 20 Jahren kein einziges Einbürgerungsgesuch von der Gemeindeversammlung abgelehnt wurde.

Der Gemeinderat strebt ausserdem eine Verankerung des Geschäftsleitungsmodells in der Gemeindeordnung an. Man vertrete die Meinung, dass sich das Modell in den letzten Jahren bewährt hat, heisst es in den Gemeindenachrichten.

Die teilrevidierte Gemeindeordnung ist in Vernehmlassung. Die Sirnacherinnen und Sirnach sind eingeladen, sich mittels Stellungnahme zu beteiligen. Eine diesbezügliche Informationsveranstaltung findet am

25. Januar 2022 um 19 Uhr im Mehrzweckraum Kett statt.

Allerlei Geschäfte

Weiter informiert Kurt Baumann am Pressegespräch vom Montag über die Abrechnung des Schulhauses Breite. Der Kostenvoranschlag lag bei rund 2,3 Millionen Franken, die Bauabrechnung beträgt 2,1 Millionen Franken. Die Minderkosten resultieren im Wesentlichen aus den erfreulich hohen Beiträgen der Denkmalpflege. Ohne die Beiträge hätte man den Voranschlag lediglich um 9400 Franken überschritten. Baumann sagt:

«Da darf man schon von einer Punktlandung sprechen.»

Auch die Sanierung des Busswiler Schulhauses schreitet voran. Unlängst wurde der Auftrag für eine neue Fassade aus Faserzement an die Sirnacher Brändle Gebäudehüllen AG vergeben – Kostenpunkt: rund 320'000 Franken.

Des Weitern informiert der Gemeinderat über die bevorstehenden Erneuerungswahlen. Die Wahltermine stehen bereits fest. Der erste Wahlgang findet am Sonntag, 27. November 2022, statt, ein allfälliger zweiter Wahlgang am Sonntag, 12. März 2023. Kurt Baumann hat an der vergangenen Gemeindeversammlung bereits bekanntgegeben, mit der neuen Legislatur nicht mehr antreten zu wollen. Wahlvorschläge sind bis spätestens 3. Oktober 2022 einzureichen, um auf der Namenliste berücksichtigt zu werden.