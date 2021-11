Glosse: Verlässliches Münchwiler Abstimmungsverhalten

Glosse Auf den Hinterthurgauer Bezirkshauptort ist einfach Verlass Südsicht auf das verlässliche Abstimmungsverhalten der Münchwilerinnen und Münchwiler. Olaf Kühne 27.11.2021, 04.55 Uhr

Im September fanden die Münchwiler, dass die marode Turnhalle Oberhofen bleiben muss. Im November fanden sie, eine Sanierung kann man sich aber sparen. Bild: Donato Caspari

In Zeiten, in denen alles drunter und drüber geht, in denen auf nichts mehr Verlass ist und in denen die halbe Welt auf dem Kopf zu stehen scheint, ist es umso schöner, einen festen Anker zu haben. Etwas, das einem Geborgenheit vermittelt. Etwas, auf das man sich verlassen kann.