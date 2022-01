Autofreie Frauenfelder Altstadt unter SVP-Bauvorsteher: Wieso?

Verkehrspolitik «Es pressiert, wir brauchen endlich Planungssicherheit»: Wieso Frauenfelds Altstadt unter einem SVP-Bauvorsteher dereinst autofrei werden könnte Der Frauenfelder Stadtrat ist in der aktuellen Legislatur parteipolitisch bürgerlicher geprägt als die 14 Jahre zuvor. Gleichwohl soll nun die Grundsatzfrage über die autofreie Altstadt zur Volksabstimmung kommen, falls dem zuvor der Gemeinderat zustimmt. Was sind die Gründe für diesen Richtungsentscheid Entwicklung in der Stadtentwicklung? Mathias Frei Jetzt kommentieren 29.01.2022, 04.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Frauenfelds Verkehrsminister: Stadtrat Andreas Elliker auf der Zürcherstrasse in der Altstadt, die aktuell nur am Wochenende autofrei ist. Bild: Ralph Ribi

Erweckungsmomente, die gibt es. Stadtrat Andreas Elliker, Departementsvorsteher Bau und Verkehr, hatte einen am Tag nach dem Parkhausabstimmungsnein. Vergangenen Herbst, es war Montag,

27. September. Ein Gespräch mit einem ehemaligen Stadtangestellten brachte ihn zur Erkenntnis:

«Wir müssen die Verkehrsplanung der Stadt anders angehen.»

Denn der Ausgang der Abstimmung habe ihn auf dem falschen Fuss erwischt, sagt Elliker. Und nach der Abstimmung seien auch vermehrt Stimmen laut geworden, die eine autofreie Altstadt forderten. Also die Verkehrsplanung neu denken: Gesagt, getan. Mitte Januar gab der Stadtrat bekannt, die Grundsatzfrage über eine autofreie Altstadt zur Volksabstimmung bringen zu wollen. Zu einem historischen Tag aus Frauenfelder Sicht könnte so der 15. Mai werden. Doch dafür muss zuerst der Gemeinderat wollen. Dieser wäre aber sehr schlecht beraten, wenn er voraussichtlich an der Februarsitzung die Zustimmung gemäss Artikel 9 der Gemeindeordnung zu einer Abstimmung über ein nicht obligatorisches Geschäft verweigerte.

Stadtrat will den Gemeinderat einbinden

Der mögliche Perimeter für eine autofreie Altstadt Frauenfeld. Bild: PD

Der Stadtrat könnte ein autofreies Verkehrsregime in eigener Kompetenz mit dem notwendigen Einwendungsverfahren vorantreiben und umsetzen. Erst im Falle von Kostenfolgen müsste entsprechend der Finanzkompetenzen der Gemeinderat oder das Stimmvolk darüber befinden. Aber Elliker sagt:

«Aufgrund der jahrelangen Diskussion über die Altstadt und der Tragweite des Entscheids wäre es nicht richtig, wenn das der fünfköpfige Stadtrat entscheiden würde.»

Es sei dem Stadtrat wichtig, den Gemeinderat einzubinden. Jetzt könne das Parlament entscheiden, ob das Volk das letzte Wort haben soll. Im Zentrum stehe einzig und allein, «unser Herz der Stadt» zu stärken und zu fördern. Wenn der Gemeinderat die Grundsatzfrage nicht zur Abstimmung bringen wolle, nehme er das zur Kenntnis.

Entschieden ist noch nichts, aber einzelne Gewerbler gehen bereits auf die Barrikaden. Wie sie schon vor Einführung der Begegnungszone (Versuchsbetrieb 2015, definitiv ab 2016) auf die Barrikaden gingen. Und heute? Will wohl niemand mehr zurück. Eine autofreie Altstadt wäre wohl ähnlich bedeutend wie die Umsetzung des Altstadt-Einbahnregimes auf Frühsommer 1974. Zuvor war die Zürcherstrasse noch Hauptverkehrsachse in beide Richtungen.

Alt Stadtrat verspricht, keine Leserbriefe zu schreiben

Urs Müller, CH-Stadtrat von 2005 bis 2019. Bild: Reto Martin

Von 2005 bis 2019 war Urs Müller von Chrampfe & Hirne Frauenfelds Bauvorsteher. Eine Fussgängerzone in der Altstadt ist zwar seit der Richtplanrevision 2011 unter seiner Leitung im Teilrichtplan Strasse der Agglomeration Frauenfeld festgehalten. Doch der Gesamtstadtrat und er als Bauvorsteher hätten die Prioritäten damals anders gesetzt, sagt Müller auf Anfrage.

Man habe vermehrt auf Projektebene Umsetzungen vorantreiben wollen, etwa bei der Umgestaltung der Freie-Strasse – was der Gemeinderat aber nicht goutierte. Müller mutmasst, dass mittlerweile wohl ein gewisser Druck bestehe, um noch rechtzeitig die Bundesgelder für die Aggloprogramme 1 und 2 abzuholen. Der alt Stadtrat, der bereits bei seinem Rücktritt sagte, er werde definitiv nie einen Leserbrief schreiben über den Frauenfelder Stadtrat, findet es störend, dass nun bereits wieder nur die Lädeler aus der Altstadt zu hören sind. Denn die Altstadt sei für ganz Frauenfeld, und es gebe entsprechend mehr Interessen als nur die der Lädeler.

In das Gesamtbild 2040, das im vergangenen Jahr präsentiert wurde, war Müller nach eigener Aussage nicht mehr involviert. Dieses enthält gemäss ihm nichts wirklich Neues. Die Flughöhe hat sich damit aber verändert. Man steht nicht mehr in der Freie-Strasse auf dem Trottoir, sondern überblickt 500 Meter über Boden die Agglomeration. Müllers Nachfolger: Andreas Elliker, seit 2019 Stadtratsmitglied, steht dem Departement für Bau und Verkehr vor. Der SVP-Mann sagt:

Präsentation des Gesamtbilds 2040 der Agglomeration Frauenfeld: Gachnangs Gemeindepräsident Roger Jung, Stadtrat Andreas Elliker, Stadtpräsident Anders Stokholm und Werner Künzler, Gemeindepräsident Felben-Wellhausen. Bild: Andrea Stalder (7.Mai 2021)

«Ich will vorwärtsmachen, nicht bremsen.»

Weil er vorwärtsmacht, weckt das aber auch Begehrlichkeiten, und es wird Kritik laut. Seine Tage sind derzeit lang. Ein Einfaches ist es, sich vorzustellen, dass bei seiner eigenen Partei eine autofreie Altstadt höchst umstritten ist. In der Geschäftsprüfungskommission Bau und Werke, aber auch in den Gemeinderatssitzungen ist er unter Druck. Mal kann er es der links-grünen Seite nicht recht machen, mal den Bürgerlichen. Unter den nebenamtlichen Stadtratsmitgliedern ist Elliker der Mann im Rampenlicht. Und das ist nicht selten auch unangenehm. Urs Müller sagte kurz vor Ende seiner Amtszeit dieser Zeitung:

«Manchmal kam ich mir vor wie im Fussball. Alle konnten mitreden und wussten es besser als ich.»

März 2016: Pressekonferenz des Agro-Food-Innovation-Park-Nein-Komitees mit dem damaligen SVP-Gemeinderat Andreas Elliker (2. v. l.). Bild: Andrea Stalder

Elliker kann mit diesem Druck umgehen. Er versucht auch, sich aus dem Fokus zu nehmen respektive den Gesamtstadtrat bei der Verkehrsplanung ins Rampenlicht zu rücken. Der Biolandwirt spricht von der departementsübergreifenden Planung und dass sein Departement einfach bei der Umsetzung den Lead habe. Und Elliker weiss auch, wie er früher als Gemeinderat war: ein Meinungsführer, laut, träf, dossierfest, mit einer grundbürgerlichen Haltung, stets im Dienste der Transparenz, der aber auch überparteilich Koalitionen vor und hinter den Kulissen schmieden konnte. Stadtrat Elliker hätte mit Gemeinderat Elliker auskommen müssen.

Als Stadtrat hat sich Ellikers Aufgabe gewandelt

Wenn die Grundsatzfrage zur autofreien Altstadt vor sieben Jahren zur Abstimmung gekommen wäre, hätte er wohl das Nein-Komitee präsidiert, sagt Elliker heute. Aber nun sei er Stadtrat, habe eine andere Aufgabe, nämlich die Stadt zukunftsgerichtet zu entwickeln. Seine persönliche Meinung sei zweitrangig.

«Für mich persönlich ist ein Auto Mittel zum Zweck, ein Verkehrsmittel, das in gewissen Situationen eine klare Berechtigung hat.»

Keinesfalls sei ein Auto für ihn ein Prestigeobjekt. Vielmehr biete es in seinem beruflichen Alltag einen gewissen Komfort. Denn wenn er wollte, könnte er ja auch mit dem E-Bike von seinem Hof in die Innenstadt fahren. Aber grad für ältere oder handicapierte Menschen sei ein Auto oftmals noch wichtig in Sachen Zugänglichkeit und Erreichbarkeit. Das dürfe man nicht ausser Acht lassen, sagt Elliker.

Eine Illustration einer möglichen autofreien Altstadt. Bild: PD/Matthias Gnehm

Nicht nochmals ein Jahrzehnt diskutieren

Letztlich, sagt Elliker, sei es wichtig, dass der Stadtrat nun eine klare Planungsgrundlage bekomme betreffend zukünftigen Verkehrsfluss in der Innenstadt. Man wolle nicht nochmals ein Jahrzehnt darüber diskutieren.

«Denn das bindet auch immer Ressourcen.»

Zuerst wolle man die grundsätzliche Haltung zu einer autofreien Altstadt abholen und erst dann Geld in Planung und Umsetzung investieren. Im Übrigen, das stellt Elliker mit Nachdruck fest, sei der Stadtrat absolut ergebnisoffen in dieser Grundsatzfrage. Kostenmässig unterscheide sich ein Ja von einem Nein an einem kleinen Ort. Der Stadtrat sage nicht, dass die Altstadt unter allen Umständen autofrei werden müsse, sondern wolle in erster Linie die Grundsatzfrage zur Abstimmung bringen. Dass die geforderte Planungsgrundlage besser morgen als übermorgen vorliegt, das verschweigt Elliker nicht. «Es pressiert mittlerweile.» Letztlich geht es um rund drei Millionen Franken vom Bund aus den Aggloprogrammen 1 und 2, die man nur noch bis Ende 2027 durch rechtskräftige Baubewilligungen abholen kann. Hauptgegenstand dazu ist der Brutto-Rahmenkredit zur Strassenraumaufwertung über 11,3 Millionen Franken, der auch am 15. Mai zur Abstimmung kommt.

Zum Schluss gekommen, dass man ohne Abstimmung nicht vorwärtskommt

Elsbeth Aepli Stettler, Die-Mitte-Stadträtin seit 2003. Bild: Reto Martin

Bis Ende der letzten Legislatur 2015 bis 2019 war im Stadtrat nebst der FDP (1), der SVP (1), der damaligen CVP (1) und der SP (1) mit Urs Müller von CH eben ein zweiter linker Politiker vertreten. 2019 hat CH ihren Sitz an einen zweiten FDP-Vertreter verloren. Stadträtin und Vizepräsidentin Elsbeth Aepli Stettler (Die Mitte, früher: CVP) gehört dem Gremium seit 2003 an. Auf Anfrage bestätigt sie Urs Müllers Sicht, dass man früher vermehrt auf der Ebene von Projekten gearbeitet habe. Bei der Begegnungszone Zürcherstrasse habe es geklappt mit der Versuchsphase und dann der Umsetzung, bei der Freie Strasse eben nicht.

«Nun sind wir zum Schluss gekommen, dass wir ohne Volksentscheid über die Grundsatzfrage nach einer autofreien Altstadt nicht mehr vorwärtskommen.»

Anders Stokholm, FDP-Stadtpräsident seit 2015. Bild: Michel Canonica

Stadtpräsident Anders Stokholm (FPD) ist seit 2015 im Amt. Er würde es nicht von der veränderten Parteizugehörigkeit abhängig machen, dass der neue Stadtrat nun dieses Thema auf der Agenda habe. Es seien schon vor 2019 viele Abklärungen gemacht worden in dieser Angelegenheit. Aber in der Vergangenheit seien die Meinungen halt sehr dispers gewesen. Ziel sei es deshalb, nun eine klare Aussage zu erhalten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen