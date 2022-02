1974: Als Mütter durch Frauenfelds Altstadt wanderten

Verkehrsplanung Wandernde Mütter und ein Dschungel: Bis 1974 Hauptverkehrsachse – und bald schon autofrei? Das Verkehrsregime der Altstadt Frauenfeld im Wandel der Zeit Der Freitag, 31. Mai 1974, war ein wichtiger Tag für Frauenfelds Innenstadt. Ein Einbahnsystem trat damals in Kraft. Die baulichen Massnahmen dafür kosteten 200'000 Franken. Und die Stadtpolizei befürchtete chaotische Zustände, weil sich die Autofahrer nicht an die neue Situation gewöhnt waren. Mathias Frei Jetzt kommentieren 03.02.2022, 18.30 Uhr

Ein Bild aus dem Fotoarchiv Baer von 1957: Die Zürcherstrasse aus der Altstadt durchquert als Hauptstrasse den Rathaus-/Postplatz. Bild: Stadtarchiv Frauenfeld

Zustände sind das! «Da kommen Mütter mit Kindern im Gefolge und spazieren frischfröhlich und beinahe blindlings zwischen zwei Fussgängerstreifen, die nicht mehr als 20 Meter voneinander getrennt sind, über die Strasse.»

«Die Freie-Strasse – ein Wanderweg?»

Unter diesem Titel war das am 15. Juli 1974 in der «Thurgauer Zeitung» zu lesen. Auch Velo-, Töffli- und Autofahrern schienen «die Signale spanisch vorzukommen», liest man da. Anderthalb Monate zuvor war in der Frauenfelder Altstadt in Sachen Verkehrsregime eine neue Zeit angebrochen. Und daran musste sich die Bevölkerung erst noch gewöhnen.

Wenn der Gemeinderat am 23. Februar und hernach das Frauenfelder Stimmvolk am 15. Mai wollen, könnte alsbald ein neues Kapitel in der Geschichte der Altstadt-Verkehrsregimes aufgehen: autofrei. Heute ist die Altstadt eine Begegnungszone, auf der Zürcherstrasse definitiv, auf der Freie-Strasse vom Kanton geduldet, weil die notwendigen baulichen Massnahmen fehlen. Autofrei ist zudem am Wochenende der Altstadtabschnitt der Zürcherstrasse.

Gemeinderat muss Ja sagen zur Volksabstimmung Am 15. Mai will der Frauenfelder Stadtrat dem Stimmvolk an der Urne die Grundsatzfrage stellen, ob die Altstadt autofrei werden soll. Die Einführung eines entsprechenden Verkehrsregimes würde zwar in der Kompetenz des Stadtrats liegen. Dieser will aber die Haltung der Frauenfelderinnen und Frauenfelder kennen, um bei weiterführenden verkehrspolitischen Entscheiden Planungssicherheit zu haben. Eine autofreie Altstadt ist vor allem betreffend Verkehrsfluss in der Innenstadt ein gewichtiger Faktor. Um diese Volksabstimmung zu ermöglichen, greift der Stadtrat auf Artikel 9 der Gemeindeordnung zurück, wo es heisst, dass der Gemeinderat dem Stimmvolk auch nichtobligatorische Geschäfte zur Abstimmung unterbreiten kann. Das heisst: Der Gemeinderat muss an seiner Sitzung vom 23. Februar Ja sagen, dass das Stimmvolk über die Frage «Altstadt autofrei?» abstimmen kann. Definitiv am 15. Mai findet eine Volksabstimmung statt über einen 11,3-Millionen-Franken-Bruttorahmenkredit zur Aufwertung von Strassenräumen in der Innenstadt. (ma)

Ein Signaldschungel mit 74 neuen Tafeln

Mit «Nun schlägt das Herz der Stadt freier» titelte die TZ am 30. Mai 1974 – und nahm damit die Einführung des Einbahnsystems vom kommenden Tag vorweg. 74 neue Signale seien im Stadtzentrum «angepflanzt» worden, blumig war von einem «kleineren Signaldschungel» die Rede. Neu war ein Einbahnsystem: auf der Freie-Strasse vom Rathaus- in Richtung Bankplatz vorbei an der katholischen Stadtkirche wieder zurück an den Rathausplatz. Neu galt auch auf der Grabenstrasse ab Soldatendenkmal und der Rheinstrasse Einbahn, ebenso auf der Oberstadtstrasse von der Kreuzung Grabenstrasse hinunter Richtung Bahnhof. Diese Strassen waren zuvor in beide Richtungen befahrbar gewesen. Neu galt zudem ein Fahrverbot in der Bankgasse.

Der Plan zum neuen Einbahnsystem in der «Thurgauer Zeitung» vom 30. Mai 1974, dem Tag vor der Umsetzung. Bild: TZ-Archiv

Wie bisher blieb die Einbahn auf der Kirchgasse zwischen Promenaden- und Freie-Strasse (neu aber in Richtung Freie-Strasse) und den Himalaja (Oberstadtstrasse) hinunter. Ebenso galt weiterhin das Fahrverbot mit Zubringerdienst in der Mittelgasse.

Mehrverkehr für Bahnhofstrasse, 80 Prozent weniger in der Altstadt

Belagsarbeiten bei der Kleinen Allmend in Frauenfeld. Die West-Ost-Stadtentlastung war 1975, ein Jahr vor der Autobahn, in Betrieb. Bild: PD

Bis zum besagten 31. Mai 1974 schlängelten sich täglich 6000 Fahrzeuge durch die Altstadt, die Zürcherstrasse war Hauptverkehrsachse in Ost-West-Richtung. Fortan sollte dieser Durchgangsverkehr beim Lindenspitz, der damals noch nicht so hiess, im Osten sowie im Westen ab dem Talbachplatz auf die Bahnhofstrasse geleitet werden. Über die Auswirkungen des neuen Altstadt-Verkehrsregimes seien sich selbst Fachleute nicht einig, liest man in der TZ.

«Unbestritten ist, dass die Bahnhofstrasse einen Mehrverkehr von 50 Prozent erhalten wird.»

Nach einer «stürmischen Zeit von zwei Jahren» werde aber die neue Nationalstrasse N7 (heute: A7) einen Grossteil des Mehrverkehrs übernehmen, war man sich sicher. Als Stadtentlastung ging bereits 1975 das Teilstück Frauenfeld West–Frauenfeld Ost als erster Abschnitt der N7 auf Thurgauer Boden in Betrieb.

Auch die Promenadenstrasse werde, so schrieb die TZ, mehr mit Verkehr belastet, jedoch nicht im gleichen Ausmass wie die Bahnhofstrasse. Um Staus zu vermeiden, wurde auf der Promenadenstrasse nördlich der Allee ein Halteverbot eingeführt. Eine beträchtliche Verkehrsminderung werde sich aber für die restliche Innenstadt ergeben. Die Vorstadt werde um einen Drittel entlastet, die Altstadt um 80 Prozent.

Der Bild der Situation auf der Zürcherstrasse am 29. Mai 1974 in der «Thurgauer Zeitung» vom 30. Mai 1974. Bild: TZ-Archiv

«Das sind für die Altstadtbewohner und -geschäfte rosige Aussichten.»

Sorgen bereitete das neue Verkehrsregime indes der Frauenfelder Stadtpolizei, die nicht wusste, wie die Autofahrer an dem Freitagmorgen, 31. Mai 1974, mit der neuen Situation zurechtkommen würden. Wie sich Kurt Waltert von der Stadtpolizei zitieren liess, hätte man es vorgezogen, «wenn die Verkehrsteilnehmer an einem verkehrsarmen Montag mit dem neuen Einbahnstrassennetz Bekanntschaft gemacht» hätten.

Die baulichen Massnahmen betreffend Markierungen, Signalisationen und Trottoirbauten in der Altstadt inklusive Lichtsignalanlagen beim «Schweizerhof» (Kreuzung Bahnhofstrasse/Zeughausstrasse) und beim Lindenspitz (Abzweiger Zürcherstrasse/Bahnhofstrasse) kosteten 200'000 Franken.

FDP-Motion für grossen Einbahnring stand am Anfang

Auch in Frauenfeld seien Strassenplaner geplagt. «Sie müssen hilflos zusehen, wie sich der Bestand an Motorfahrzeugen ständig vergrössert, und sich zugleich eingestehen, dass die Erstellung neuer und leistungsfähiger Strassen auf Stadtgebiet ein Ding der Unmöglichkeit ist.» Das schrieb die TZ am 31. August 1973 unter dem Titel «Auf Einbahnstrassen um die Altstadt». Abhilfe wollte der FDP-Gemeinderat Dr. Kurt Etter mit einem grossen Einbahnring schaffen. Dazu hatte er eine Motion (mit elf Mitunterzeichnenden) eingereicht.

Eine Karikatur zum Thema Signaldschungel im Einbahnsystem aus der «Thurgauer Zeitung» vom 16. März 1974. Bild: TZ-Archiv

Der Ring sollte vom Rathausplatz über das Holdertor und die Promenade die Vorstadt auf der Zürcherstrasse hinunter bis nach dem Erchingerhof über die Erchingerstrasse und die Bahnhofstrasse zur Rheinstrasse und dort wieder hinauf zum Rathaus führen. Auf dem grossen Ring sollte es zwei, wenn nicht drei parallele Fahrbahnen im Gegenuhrzeigersinn geben. Zusätzlich schlug der FDP-Gemeinderat einen kleinen Einbahnring in der Altstadt vor.

«Ist ein System von Einbahnstrassen ein taugliches Mittel, um den Altstadtverkehr besser in den Griff zu bekommen?»

Das fragte sich damals die TZ – und kam zum Schluss, dass besagtes Regime Voraussetzungen für eine spürbare Entlastung mit sich bringe. Die Frage nach möglichen Vorteilen für den Autofahrer sei nicht entscheidend, viel wichtiger sei, dass das neue System von Nutzen wäre für die Altstadt und ihre Bewohner. Vom «notleidenden Einkaufszentrum Altstadt» war die Rede.

Dank Einbahn 20 neue Parkplätze an der Zürcherstrasse

Im September 1973 führten Kantischüler im Auftrag der Vereinigung Frauenfelder Ladengeschäfte eine gross angelegte Verkehrszählung in der Innenstadt durch. In der TZ vom 23. Februar 1974, also einen knappen Monat vor Behandlung der Motion Etter im Gemeinderat, war von der kleineren und besseren Einbahnlösung zu lesen. Und:

Fussgängerinnen auf der Freie-Strasse vor der evangelischen Stadtkirche: ein Bild aus der «Thurgauer Zeitung» vom 15. Juli 1974. Bild: TZ-Archiv

«Ein gut gemeinter, aber kaum realisierbarer Vorschlag.»

Das sei der grosse Etter'sche Einbahnring. In der folgenden Gemeinderatssitzung (Berichterstattung in der TZ vom 16. März 1974) kam es, wie es kommen musste. Der Stadtrat würdigte die Stossrichtung der Motion Etter, machte aber im grossen Ring zu viele Nachteile fest. Die Anregung zum kleinen Einbahnring stiess beim Stadtrat jedoch auf viel Gegenliebe. So beantragte er, die Motion in abgeänderter Form – nur der kleine Ring in der Altstadt – als erheblich zu erklären. Diesem Antrag kam der Gemeinderat nach. Die rund 20 Parkplätze, die durch die Einbahn in der Zürcherstrasse neu geschaffen werden konnten, waren ein Argument dafür.

