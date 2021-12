Thurgau: Ist die Oberlandsterasse in der Sackgasse?

Verkehrsplanung «Steckt die OLS in der Sackgasse?» SP und Grüne sehen eine Neubeurteilung des Strassenprojekts als dringend angezeigt Vor gut neun Jahren sagte das Thurgauer Stimmvolk Ja zum Netzbeschluss über die Bodensee-Thurtalstrasse (BTS) und Oberlandstrasse (OLS). Seither ist nichts Sichtbares geschehen. Wie und wann geht es weiter? Das wollen die Kantonsrätinnen Nina Schläfli und Sandra Reinhart mit einer Interpellation klären. Der Regierungsrat hat ein Jahr Zeit zur Beantwortung. Hans Suter 15.12.2021, 05.00 Uhr

Die Hauptstrasse in Langrickenbach Richtung Zuben liegt im Bereich der geplanten Oberlandstrasse (OLS). Bild: Reto Martin (24.9.2012)

Wo die Verkehrserschliessung gut ist, da prosperiert die Wirtschaft. Das galt zumindest für die vergangenen hundert Jahre, wie unter anderem die Wanderausstellung «Thurgauer Siedlung und Landschaft im Wandel» im Jahr 2010 dokumentierte. Doch die Zeiten ändern sich – und mit ihr die Ansichten und Aussichten. Das betrifft im Kanton Thurgau namentlich die zwei grossen Strassenbauprojekte BTS und OLS. Die Bodensee-Thurtalstrasse als Ost-West-Verbindung vom Bodensee in den Raum Frauenfeld und die Oberlandstrasse als Nord-Süd-Verbindung von Kreuzlingen in den Raum Amriswil sollen die Rahmenbedingungen für den Wohn- und Wirtschaftsstandort Thurgau verbessern.

Doch was tut sich in Sachen BTS und OLS? Um sich zehn Jahre nach der Abstimmung zum Netzbeschluss ein Bild machen zu können, haben die beiden Kantonsrätinnen Nina Schläfli (SP, Kreuzlingen) und Sandra Reinhart (Grüne, Amriswil) zusammen mit 29 Mitunterzeichnenden eine Interpellation «Planungsstand Oberlandstrasse: Steckt die OLS in der Sackgasse?» eingereicht. Dass der Titel wohlbedacht gewählt wurde, zeigt ein Blick in die Begründung der Interpellantinnen.

Vernehmlassung zur OLS hätte 2021 stattfinden sollen

Im September 2005 lehnte die Thurgauer Stimmbevölkerung die Thurtalstrasse T14 und die Umfahrung Kreuzlingen ab. Was man als Auftrag gelesen habe, ein «überzeugenderes Strassenpaket» zu schnüren. Am 23. September 2012 sagte das Stimmvolk dann Ja zum Netzbeschluss über BTS und OLS, lehnte die Erhöhung der kantonalen Verkehrsabgaben im direkten Zusammenhang mit der OLS-Finanzierung hingegen ab.

Kantonsrätin Nina Schläfli (SP, Kreuzlingen). Bild> Andrea Stalder

«Im September 2022 sind es zehn Jahre seit diesem Urnengang», stellen die Interpellantinnen fest. Doch die BTS, die seit 2017 Bundessache ist, dürfte frühestens 2027 in die nächste Phase. Für die parallel vorangetriebene OLS bedeute das offenbar, dass die für 2021 angekündigte Vernehmlassung zum Vorprojekt erst stattfinde, wenn sich der Realisierungshorizont der BTS geklärt hat.

Kantonsrätin Reinhart Sandra (Grüne, Amriswil). Bild: Tobias Garcia

«Neubeurteilung dringend angezeigt»

Die Entscheidungsgrundlagen hätten sich in den vergangenen zehn Jahren stark verändert. «Die Klimakrise, die ständige Abnahme von Biodiversität und Artenvielfalt sowie ein weiterer Kulturlandverlust zwingen zu deutlich sorgfältigeren Abwägungen bei Strassenbauprojekten», halten die Interpellantinnen fest. Neben der bedrohlichen Klima- und Umweltkrise sei der öffentliche Verkehr (ÖV) gut ausgebaut oder habe je nach Region noch grosses Potenzial, die Steuerungsmöglichkeiten des motorisierten Individualverkehrs (MIV) seien erfahrungsgemäss beschränkt und neue Formen hybriden Arbeitens stellten neue Bedürfnisse an die Verkehrspolitik.

«Dazu kommt, dass sich die Kosten inzwischen weitab des definierten Kostenrahmens befinden dürften und dass der Prozess zumindest mittelfristig eingefroren zu sein scheint.»

Aus der Sicht der Interpellantinnen ist eine grundsätzliche Neubeurteilung deswegen dringend angezeigt.

Fragen zu Planung, Kosten, Land und Zeit

In vier Blöcken stellen Nina Schläfli und Sandra Reinhart in ihrer Interpellation elf Fragen an den Regierungsrat. Im ersten Block wollen sie bezüglich der Planung und zum Vollzug des Netzbeschlusses von 2012 wissen, wann die Vernehmlassung des OLS-Projekts frühestens stattfinden kann und welche «lösungsorientierten, nicht nur strassenbaulichen Massnahmen» insbesondere zur Förderung des ÖV so bald als möglich umgesetzt werden. Im zweiten Block fragen sie nach den Kosten, die im Rahmen der Volksabstimmung mit zirka 220 Millionen Franken beziffert wurden. Konkret fragen sie nach den heute veranschlagten Gesamtkosten für Kanton und Gemeinden, den bisher für die OLS aufgewendeten Gesamtkosten, und ob der «inzwischen stark gestiegene» OLS-Baukredit noch einmal zur Abstimmung gebracht werden soll. Zudem fragen sie nach den möglichen Kosten und dem Kostenverteiler für zusätzliche Überdeckungen und Schutzmassnahmen im Süden Kreuzlingens.

Das Thema interessiert: Informationsveranstaltung «Mobilität Thurgau – BTS/OLS» in Bürglen zur 2. Etappe mit dem Abschnitt Amriswil-Bonau. Bild: Donato Caspari (25.4.2019)

Im dritten Fragenblock geht es um den Landerwerb und den Kulturlandverlust. Hier wollen Schläfli und Reinhart wissen, wie viele Landwirte sowie natürliche und juristische Personen derzeit betroffen sind, welchen Anteil des benötigten Landes der Kanton bereits gekauft hat, wo sich die gleichwertigen Austauschflächen für Kulturland und Wald befinden, welche Kompensation für die Fruchtfolgeflächen vorgesehen ist und mit welchem Brutto-Flächenbedarf je Zone zu rechnen ist.

Im vierten Frageblock geht es um die veränderten Entscheidungsgrundlagen. Hier wollen die Interpellantinnen wissen, ob bei der OLS aufgrund der stark veränderten Entscheidungsgrundlagen noch von einer bedarfsgerechten Bereitstellung der Infrastruktur für den Individualverkehr die Rede sein könne. Aber auch wie die stark veränderten Entscheidungsgrundlagen in die Koordinierte Verkehrspolitik des Kantons einfliessen.

Der Regierungsrat muss nun innerhalb eines Jahres die Beantwortung der Interpellation zuhanden des Grossen Rates verabschieden.