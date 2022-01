Thurgau: FDP, IHK und Baumeister wollen die BTS, die Grünen nicht

Verkehrsplanung «Der Thurgau darf nicht abgehängt werden»: FDP und Wirtschaftskreise geben den Kampf für den Bau der BTS nicht auf Der Bundesrat will die Bodensee-Thurtalstrasse (BTS) «grundsätzlich überprüfen»: Seit diesem Statement am Mittwoch aus Bern gehen im Thurgau die Wogen hoch. Während sich Linke und Grüne in ihrer Ansicht der Unnötigkeit der BTS bestätigt sehen, schwankt die Gemütslage bei Bürgerlichen und Wirtschaftsverbänden zwischen Enttäuschung und tief sitzender Verärgerung. Die FDP reagiert mit einer Petition. Hans Suter Jetzt kommentieren 31.01.2022, 17.35 Uhr

Strassenprojekte interessieren und polarisieren. Die Aufnahme entstand an einer Informationsveranstaltung zur BTS/OLS am 25. April 2019 in Bürglen. Bild: Donato Caspari

Die FDP stellt eine klare Forderung: «Die Bodensee-Thurtalstrasse muss entgegen den derzeitigen Plänen des Bundes unbedingt im Strategischen Entwicklungsprogramm der Nationalstrassen Step 2030 realisiert werden.» Zugleich warnt sie im Imperativ: «Der Thurgau darf nicht abgehängt werden!» Deshalb lanciert die Partei die Petition «BTS umsetzen jetzt». Die Details dazu wird die Partei am Dienstag an einer Medienkonferenz bekanntgeben.

FDP will ein Umdenken erwirken in Bern

Dass der Bund die BTS grundlegend in Frage stellt, wertet die FDP als Affront gegenüber dem Thurgau:

«Die Bevölkerung hat dem Bau der BTS bereits 2012 mit deutlichen 55 Prozent zugestimmt. Der Kanton hat das Projekt bis zur Ausführungsreife geplant; es liegt pfannenfertig zur Umsetzung beim Bund.»

Der Bund weigere sich jedoch, die Umsetzung anzugehen und möchte die BTS nicht in das Strategische Entwicklungsprogramm der Nationalstrassen (Step) 2030 aufnehmen. Mit der Petition «BTS umsetzen jetzt» soll der gesamte Thurgau – «als einer der am stärksten wachsenden Kantone der Schweiz» – seiner Forderung «engagiert und deutlich» Schubkraft verleihen und in Bundesbern ein Umdenken erwirken.

IHK sieht die Standortattraktivität bedroht

Bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Thurgau ist der Ärger nicht minder gross. Die Wirtschaftsvereinigung hat die Haltung des Bundes vergangene Woche scharf kritisiert. Die Realisierung der Bodensee-Thurtalstrasse sei für den Wirtschaftsstandort und Wohnort Thurgau von grosser Bedeutung, heisst es in einer Medienmitteilung. Eine bedarfsgerechte Verkehrsinfrastruktur und gute Erreichbarkeit seien für die Standortattraktivität sowie für die Entwicklung des Kantons zentral. Mit dem erneuten Aufschub des Projektes gerate der Thurgau weiter in einen Rückstand. Zudem würden mit einer weiteren Verzögerung des Projekts mehrere Ortschaften nicht vom täglichen Durchgangsverkehr und den damit verbundenen Überlastungen in den Zentren befreit.

Baumeister sehen Volksentscheid übergangen

Der Thurgauische Baumeister-Verband (TBV) fordert den Regierungsrat in einer Mitteilung auf, «eine klare Lagebeurteilung vorzunehmen und der Öffentlichkeit zu erklären, wie das vom Volk 2012 beschlossene Vorhaben nun umgesetzt werden soll». Der TBV erachtet die Art und das Zustandekommen des bundesrätlichen Entscheids als «Debakel für das Kernstück der Verkehrs- und Kantonsentwicklung des Thurgaus». Die Landesregierung übergehe mit der Zurückstufung der BTS nicht nur einen kantonalen Volksentscheid. «Er desavouiert auch die Erwartungen, die der Kanton vor zwei Jahren mit der Übergabe des fertigen Projekts der BTS an den Bund hegen durfte.»

«Zurück auf Feld eins»

Dass der Bund nochmals eine «vertiefte Analyse» und eine «Öffnung des Lösungsfächers» vornehmen will, wirft die BTS nach Einschätzung des TBV «faktisch auf Feld eins zurück». Insbesondere sei nicht nachvollziehbar, weshalb das Astra inzwischen weitgehend auf die Argumentation der Umwelt- und Verkehrsverbände eingeschwenkt sei und allen anderen Bedürfnissen wie Lärmschutz, bessere Trennung von Langsam- und motorisiertem Verkehr und insbesondere der besseren Erschliessung des Oberthurgaus, was zu weniger gefahrenen Autokilometern führen würde, zu wenig Gewicht gegeben werde.

Baumeister erwarten eine klare Haltung

Der Thurgauische Baumeister-Verband erwartet vom Thurgauer Regierungsrat «eine klare und detaillierte Stellungnahme» in der Vernehmlassung zuhanden des Bundes. Und von den Thurgauer Mitgliedern im National- und Ständerat ein deutliches Bekenntnis zu den Interessen von Wirtschaft, Landwirtschaft und Bevölkerung. Der TBV zählt 130 Mitgliedsfirmen, die im Hochbau rund 1800 und im Tiefbau rund 1400 Personen beschäftigen. Das gesamte Bau- und Baunebengewerbe zählt im Thurgau in über 1700 Betrieben rund 11‘500 Beschäftigte, was laut TBV rund neun Prozent des Thurgauer Arbeitsmarktes ausmacht.

Ohne BTS keine Oberlandstrasse

Sollte die BTS tatsächlich erst ab 2040 oder gar nicht realisiert werden, hätte das unmittelbare Konsequenzen für die ebenfalls geplante Oberlandstrasse (OLS). Die OLS ist als Verbindung der Wirtschafts- und Lebensräume Kreuzlingen und Amriswil mit Anschluss an die BTS gedacht und wäre im Gegensatz zur BTS eine Kantonsstrasse. In seiner Antwort auf die Interpellation «Steckt die OLS in einer Sackgasse?» der beiden Kantonsrätinnen Nina Schläfli (SP, Kreuzlingen) und Sandra Reinhart (Grüne, Amriswil) hielt der Regierungsrat fest: «BTS und OLS bilden ein verkehrliches Gesamtpaket.» Um die OLS-Projektierung auf die BTS-Planung abzustimmen, werde sie zeitgleich mit der Bundesplanung zum Bauprojekt weiterentwickelt.

«Sie wird deshalb erst weiterbearbeitet, wenn die BTS einem konkreten Ausbauschritt zugeteilt ist und die Projektierung dafür ausgelöst wird.»

Regierungsrätin Carmen Haag. Bild: Andrea Stalder

Seit dem 26. Januar ist nun klar, dass der Bund auf Abstand zur BTS geht – und damit auch die OLS obsolet würde. Die Thurgauer Regierung gibt aber nicht so schnell auf. Laut Baudirektorin Carmen Haag wird sich der Regierungsrat einerseits im Rahmen der bis Ende April laufenden Vernehmlassung bei Bund für die BTS einbringen. Anderseits glaubt sie an die Kraft der nationalen Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus dem Thurgau und der Ostschweiz. Regierungsrätin Carmen Haag sagt klar:

«Die BTS ist nicht gestorben.»

In der politischen Linken ist die ablehnende Haltung des Bundes zur BTS ein Grund zur Freude. SP und Grüne bekämpfen diese Strassenbauprojekte seit je her. Heute, knapp zehn Jahre nach der Thurgauer Volksabstimmung über die BTS/OLS, fragt sich ohnehin, wie sehr sich die Ausgangslage und die Kostenverhältnisse seit damals verändert haben. Das sind denn auch die Gründe für die Interpellation. Die beiden Kantonsrätinnen Nina Schläfli und Sandra Reinhart selbst erachten eine grundsätzliche Neubeurteilung im Gegensatz zum Regierungsrat als «dringend angezeigt» und liegen damit auf der Linie des Bundes.

Sandra Reinhart (Grüne, Amriswil), Interpellantin und Fraktionschefin. Bild: PD

Wie ist die Antwort des Regierungsrats bei den Interpellantinnen angekommen? «Die Antwort ist rekordverdächtig schnell gekommen, nach nur einem Monat», lobt Sandra Reinhart. Dass der Regierungsrat die OLS nur in direktem Zusammenhang mit der Realisierung der BTS sieht, sei «eher positiv» zu werten. Denn das bedeute: «Wird die BTS nicht gebaut, wird auch die OLS nicht gebaut», sagt die Kantonsrätin, die zugleich Fraktionspräsidentin der Grünen im Thurgauer Grossen Rat ist. Sie betrachtet die OLS – wie der Regierungsrat – nur als flankierende Massnahme zur BTS. Will heissen: Ohne BTS brauche es keine flankierende Massnahme.

