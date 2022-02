FDP: Der Bund lässt uns links liegen. Das akzeptieren wir nicht

Verkehrsplanung 5000 Unterschriften bis Ende April: Thurgauer Bürgerliche stehen zusammen und kämpfen gemeinsam für die BTS «BTS umsetzen – jetzt!» – unter diesem Titel lancieren die bürgerlichen Parteien und die zwei grössten Thurgauer Wirtschaftsverbände eine Petition für die Realisierung der Bodensee-Thurtalstrasse. Mit so vielen Unterschriften wie möglich, aber mindestens 5000, soll dem Thurgauer Volkswillen in Bern Nachachtung verschafft werden. Hans Suter 01.02.2022, 18.07 Uhr

Mitglieder des Petitionskomitees «BTS umsetzen – jetzt!» lancieren in Amriswil ihre Bittschrift an den Bundesrat. Bild: Donato Caspari

55 Prozent der Thurgauer Stimmbevölkerung sagten im Jahr 2012 Ja zum Bau der Bodensee-Thurtalstrasse von Arbon über Romanshorn, Amriswil und Weinfelden bis zum Autobahnanschluss in Bonau. Zehn Jahre später kommt der Bundesrat – für viele überraschend – zum Schluss, dieses mittlerweile zur Nationalstrasse aufgewertete Projekt bedürfe einer grundlegenden Überprüfung. An eine Realisierung wäre damit nicht vor 2040 zu denken – wenn überhaupt. Seit der Bekanntgabe am 26. Januar liegen bei den bürgerlichen Parteien und Wirtschaftsverbänden im Thurgau die Nerven blank.

Der Kampfwille ist stärker als die Verärgerung

Alles für die Katz? Der Romanshorner FDP-Stadtrat Philipp Gemperle mit BTS-Akten. Bild: Donato Caspari

«Für uns war immer klar: Die BTS kommt. Wir halten daran fest und fühlen uns dem Volkswillen verpflichtet», bringt der Romanshorner FDP-Stadtrat Philipp Gemperle die Gefühlslage auf den Punkt, wie sie bis vor einer Woche vorherrschend war. Doch seit vergangenem Mittwoch ist alles anders: Der Thurgau will, der Bund nicht mehr. «Dass das Projekt nun vom Bundesrat grundlegend in Frage gestellt wird, löst bei uns grösste Überraschung und Enttäuschung aus», schildert FDP-Kantonalpräsident Gabriel Macedo die neue Gefühlslage.

Gabriel Macedo, Präsident FDP Thurgau. Bild: Donato Caspari

Weil schimpfen allein aber wenig bringt, hat die FDP Thurgau innert Tagen das überparteiliche Petitionskomitee «BTS umsetzen – jetzt!» ins Leben gerufen und am Dienstag an einer Medienkonferenz vorgestellt. Ihm gehören laut Macedo alle bürgerlichen Parteien und die bürgerlichen National- und Ständeratsmitglieder sowie der Gewerbeverband und die Industrie- und Handelskammer (IHK) des Kantons Thurgau an.

Petition soll möglichst viele Kräfte vereinen

Das überparteiliche Komitee habe sich zusammengetan, um beim Bundesrat die Umsetzung des «pfannenfertigen BTS-Projekts» zu fordern. «Wir haben das Ziel, bis zum Ende der Vernehmlassungsfrist – also bis Ende April – 5000 Unterschriften zu sammeln», formuliert Gabriel Macedo das Ziel. Je mehr Unterschriften, desto besser. Der Kantonsrat und Amriswiler Stadtpräsident verdeutlicht mit Blick auf Bern:

«Der Thurgau steht zusammen.»

Ob das reicht, wird sich zeigen. Zwar kann der Thurgau mit vielen Unterschriften dem 2012 an der Urne geäusserten Volkswillen Nachachtung verschaffen in Bern, mehr aber auch nicht. Darin sind sich alle einig: Um die BTS zurück in das Strategische Entwicklungsprogramm (Step) 2030 zu hieven, braucht es die Vereinigung möglichst vieler Kräfte. Besonders gefordert sind dabei die Thurgauer Regierung und die Thurgauer National- und Ständeratsmitglieder. Aber auch das reicht nicht. In Bern kenne zwar mittlerweile jeder die BTS, so die Wahrnehmung von SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr. «Doch es braucht auch die Regierungen anderer Kantone, die deren nationalen Parlamentarierinnen und Parlamentarier für die BTS sensibilisieren.»

Sie kämpfen gemeinsam für die BTS: Von links Beat Hirt, Philipp Gemperle, Manuel Strupler, Verena Herzog, Gabriel Macedo, Anders Stokholm, Hansjörg Brunner, Diana Gutjahr, Martina Pfiffner Müller und Ruedi Zbinden. Bild: Donato Caspari

«In der Zusammenarbeit hätten wir noch Potenzial», merkt SVP-Nationalrätin Verena Herzog an und verweist beeindruckt auf die Westschweiz: «Was die gemeinsam schon zu Stande gebracht haben!» SVP-Nationalrat Manuel Strupler erinnert daran, dass die BTS vor zwei Jahren – im Gegensatz zum Nationalrat – im Ständerat durchgefallen sei. «Ein Regierungsrat kann über die Ständeräte Einfluss nehmen», sagt Strupler nicht nur an die Thurgauer, sondern auch an andere Kantonsregierungen gerichtet.

Hansjörg Brunner, Präsident des Thurgauer Gewerbeverbandes, sieht das genauso. «Wir müssen uns jetzt gemeinsam wehren. Wir brauchen starke Allianzen, denn es kann und darf nicht sein, dass der Bundesrat den Volkswillen derart torpediert und den Kanton Thurgau immer mehr zur wirtschaftlich und gesellschaftlich unbedeutenden Randregion degradiert.»

Embolie im Strassenverkehr verhindern

An Argumenten für die BTS fehlt es den Mitgliedern des Petitionskomitees nicht. FDP-Fraktionschef Anders Stokholm sieht in der BTS eine wichtige Lebensader: «Wenn wir hier keine Embolie wollen, bauen wir die BTS heute und nicht erst überüberübermorgen.» In den vergangenen 30 Jahren sei der Thurgau um 40 Prozent von 200'000 auf 280'000 Einwohner gewachsen. Die Infrastruktur habe mit diesem Wachstum Schritt gehalten – «ausser beim Verkehr». Für FDP-Kantonsrätin Martina Pfiffner Müller geht es dabei auch um die Auswirkungen auf die Lebens- und Wohnqualität der Thurgauer Bevölkerung. Ohne leistungsfähige Ost-West-Verbindung gebe es zu viele lokale Verkehrskumulationen.

«Wir erwarten vom Bund, dass unsere Anliegen ernst genommen werden», sagt der Thurgauer SVP-Präsident Ruedi Zbinden mit Nachdruck. Das sieht man auch bei der IHK so. Vizepräsident Beat Hirt bezeichnet die BTS von der Bedeutung her nicht nur als «wissenschaftlich belegt», sondern auch als ein ganzheitliches Raumkonzept. Die Forderung der IHK sei deshalb klar: «Die BTS muss realisiert werden, und zwar jetzt!»

Die Petition «BTS – umsetzen jetzt!» kann auch elektronisch unterzeichnet werden unter: www.openpetition.eu/bts.