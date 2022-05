Verkehr Unkonventionell, Umleitung und Unfall: Unerwartete Grossbaustelle auf der Thundorferstrasse in Frauenfeld endet 278 Tage sind genug: Ab Donnerstag, 5. Mai, pünktlich um 17 Uhr ist die Thundorferstrasse zum Kantonsspital Frauenfeld nach der Vollsperrung durch die zwei folgenschweren Wasserrohrbrüche wieder normal befahrbar. Zu Ende geht damit auch die Umleitung durchs Quartier. Verhältnismässig glimpflich verlief ein Arbeitsunfall. Samuel Koch 04.05.2022, 17.05 Uhr

Der neue Deckbelag auf der Thundorfstrasse (Bildmitte) mit der Broteggstrasse (links), die während Monaten als Umleitung diente. Bild: Olaf Kühne

Die letzten Stunden sind gezählt, die Erleichterung ist allenthalben spürbar. Am Donnerstagabend, Punkt 17 Uhr, sollen die ersten Fahrzeuge wieder über die Thundorferstrasse rollen, die zuletzt für viele Negativschlagzeilen sorgte. 278 Tage lang herrschte auf dem Abschnitt zwischen Spitalkreisel und Broteggstrasse zumindest verkehrstechnische Flaute, auf dem sonst täglich bis zu 10'000 Fahrzeuge verkehren.

Nach dem folgenschweren Wasserrohrbruch am 1. August, als eine Wasserleitung aus dem Jahr 1965 barst, liefen über 500'000 Liter Wasser aus und zerstörten die Kantonsstrasse samt Untergrund. Die Folgen waren selbst für Laien unübersehbar, die Wassermassen lupften den Belag, der Strassenkörper wurde instabil, es gab Setzungen – der Belag brach also grossflächig ein.

Die vom grossen Wasserrohrbruch gezeichnete Thundorferstrasse. Bild: Andri Vöhringer (11.08.2021)

In einer Notfallübung sahen sich Kanton, Stadt und Thurplus gezwungen, den Abschnitt wegen der Arbeiten an Wasser- und Kanalisationsleitungen sowie der Strasse komplett zu sperren und den Verkehr im Einbahnregime in Richtung Kantonsspital via Broteggstrasse und vom Spital via General-Weber-Strasse in die Neuhauserstrasse zu führen. Bruno Keller, Projektleiter beim federführenden kantonalen Tiefbauamt, erinnert sich:

«Es war eine unkonventionelle Sache, die aber insgesamt sehr gefreut über die Bühne ging.»

Bruno Keller, Projektleiter kantonales Tiefbauamt. Bild: Andrea Stalder

Natürlich zeigt sich Keller erleichtert, dass der Verkehr schon sehr bald wieder planmässig durchs Huben-Quartier rollt, für ihn die höchste Priorität. Klar sei es für die betroffenen Anwohner unangenehm gewesen, dass der Verkehr so lange durchs Quartier unter anderem vorbei am Kindergarten Brotegg geführt werden musste. Aber es musste schnell gehen. «Und eine gescheitere Lösung gab es nicht», ergänzt Keller mit den Blaulichtorganisationen im Hinterkopf.

Schwerer Arbeitsunfall als weitere Hiobsbotschaft

Ein zweiter Wasserrohrbruch derselben Leitung Mitte Oktober verzögerte die Grossbaustelle um mehrere Monate. «Dadurch wurde der nördliche Teil der Thundorferstrasse unterhalb Rosenbergstrasse bis zur Reutenenstrasse so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass die Verkehrssicherheit auch in diesem Teil nicht mehr gewährleistet war», heisst es in einer städtischen Mitteilung von Mitte Dezember. Immerhin: Auf die Umleitung hatte diese erneut unerwartete Panne keinen Einfluss.

Doch die Hiobsbotschaften sollten auch im neuen Jahr weitergehen. Bei einem Arbeitsunfall Ende März verletzte sich ein 46-Jähriger so schwer, nachdem er von einem Vorderkipper erfasst wurde, weshalb er laut Meldung der Kantonspolizei Thurgau mit der Rega ins Spital geflogen werden musste. Heute gibt Bruno Keller Entwarnung. «Der Betroffene befindet sich mittlerweile auf dem Weg der Besserung», sagt er.

Die Umleitung durchs Huben-Quartier war auch für viele Familien ein grosses Thema, zumal plötzlich x-fach mehr Fahrzeuge am Kindergarten Brotegg vorbeifuhren. Huben-Schulleiter Michel Hartmann sagt:

«Vor allem am Anfang war es für alle eine grosse Herausforderung.»

Michel Hartmann, Schulleiter Schulanlage Huben. Bild: PD

Von einem Ärgernis will Hartmann aber nicht reden, zumal man ja schlicht keine andere Wahl gehabt habe. Er hat aber weder persönlich gefährliche Situationen erlebt noch hätten ihm Eltern von solchen erzählt, weshalb er nun ein positives Fazit zieht. «Die Erleichterung ist gross, aber es war auch eine wertvolle Erfahrung, ein Lehrstück für die vielen Kinder», sagt Hartmann und lobt die Behörden, die etwa mit dem zusätzlichen Fussgängerstreifen bei der General-Weber-Strasse zu Gunsten der Sicherheit rasch Hand geboten hätten. Andere Anwohner haben mit reflektierenden Schildern am Strassenrand auf die Gefahren aufmerksam gemacht, dass Lenker höchstens mit Tempo 30 durchfahren.

Die Umleitung über Brotegg- (bergwärts) und General-Weber- respektive Neuhauserstrasse (talwärts), die demnächst ausgedient hat. Bild: PD

Überlegungen für ein kleines Quartierfest

Im Huben-Quartier sorgte die Baustelle zuletzt für viel Diskussionsstoff, obwohl Quartiervereinspräsident Marcel Gysi sagt, dass er persönlich nicht so oft darauf angesprochen worden sei. Es gebe aber natürlich Stimmen, die es cool fänden, dass das Quartier nun wieder gewohnt zu durchqueren sei. Gysi spricht von Mehrverkehr und einer «kleinen Weltreise», habe man zuletzt etwa vom Bsetzi zum Franzosenweg fahren wollen. Gysi sagt:

«Es gab im Quartier sogar Überlegungen, auf die Wiedereröffnung ein kleines Fest zu organisieren, aber mangels kurzen Vorlaufs hat das nicht geklappt.»

Marcel Gysi, Präsident Quartierverein Huben. Bild: PD

In den letzten Tagen haben die Schlussarbeiten stattgefunden, inklusive Anbringen der neuen Strassenmarkierungen. Weil die Umleitung durch die Öffnung der Thundorferstrasse obsolet wird, können ab kommendem Montag die aufgeschobenen Arbeiten mitsamt Belagseinbau an der General-Weber-Strasse im Abschnitt Pfaffenholz- bis Rosenbergstrasse gemacht werden, betont Beat Luchsinger, Oberbauleiter beim städtischen Amt für Tiefbau und Verkehr. Er sagt:

«Jetzt wird in den angrenzenden Quartieren wieder weniger Durchgangsverkehr sein, da dieser jetzt wieder normal auf der Thundorferstrasse zirkuliert.»

Dafür hätten die Anwohner der Thundorferstrasse wieder etwas mehr Lärm, der jedoch auf dem Abschnitt Rosenbergstrasse bis Kreiselspital durch einen lärmhemmenden Belag verringert wird. Der Abschnitt Brotegg- bis Rosenbergstrasse konnte noch nicht definitiv mit einem einseitigen Radstreifen erstellt werden. Hierfür werden Kanton und Stadt in den nächsten Jahren noch ein definitives Strassenprojekt ausarbeiten, meint Luchsinger.

Beat Luchsinger, Oberbauleiter Amt für Tiefbau und Verkehr. Bild: Mathias Frei

Komplizierter Kostenverteiler, dafür im Budget

Was die Kosten betrifft, tappen die Verantwortlichen noch leicht im Dunkeln, zumal einerseits die genauen Zahlen noch nicht vorliegen und die Verteilung zwischen Kanton, Stadt und Thurplus auf einem komplizierten Kostenschlüssel basiert, der erst noch von bisher unbekannten Versicherungssummen für Thurplus abhängt. Keller, Luchsinger und Peter Wieland, Geschäftsführer von Thurplus, sprechen jedoch allesamt davon, die veranschlagten Kosten von zwei Millionen Franken einhalten zu können. Darin nicht enthalten sind weitere Pläne, um die alten Leitungen im untersten Abschnitt der Thundorferstrasse bis zum Chappenzipfelkreisel noch zu sanieren, wie Wieland betont.

Peter Wieland, Geschäftsleiter Thurplus. Bild: Andrea Stalder

Das ist allerdings Zukunftsmusik. Jetzt steht die Wiedereröffnung im Vordergrund, womit im Huben-Quartier wieder Ruhe ein- und Normalität zurückkehrt. «Wir öffnen die Strasse am Donnerstag um 17 Uhr», sagt Bruno Keller und ergänzt mit einem Schmunzeln: «Sofern bis dann nicht wieder ein Rohr bricht.»