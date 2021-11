Wende im Zebrastreifen-Streit: Fischinger Gemeinderat wehrt sich

Nach Kritik aus der Bevölkerung: Fischinger Gemeinderat will die Aufhebung der Fussgängerstreifen doch nicht hinnehmen

Die Fussgängerstreifen an der Haupt- und Buhwilerstrasse in Fischingen sind weg. So wollte es das kantonale Tiefbauamt. Gegen diesen Entscheid haben sich unlängst Schulgemeinde und Anwohner beschwert. Jetzt reagiert auch die Politische Gemeinde.