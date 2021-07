Entschärfung gefährliche Kreuzung West-/Thurstrasse Frauenfeld

Verkehr Mit einem temporären Bypass: Zwischen Frauenfeld und Warth-Weiningen ersetzt bald ein Kreisel die gefährliche Kreuzung Anfang Juli beginnen die Bauarbeiten für den Kreisel an der Kreuzung West-/Thurstrasse, die immer wieder zu Unfällen mit teils tragischen Folgen geführt hat. Während der Bauphase ist eine komplette Sperrung nur teilweise nötig, sagt Projektleiter Sven Frei. Samuel Koch 02.07.2021, 16.45 Uhr

Sven Frei mit dem Übersichtsplan in der Wiese westlich der Weststrasse, wo der Kreisel bis ins jetzige Feld gebaut wird. Während der Baustelle führt der Bypass nahe an den Nussbäumen im Hintergrund vorbei. Bild: Samuel Koch

Bald ist Baustart. Am 12. Juli entschärft das kantonale Tiefbauamt die gefährliche Kreuzung West-/Thurstrasse in Frauenfeld mit einem Kreisel. Auf dem Zubringer von Warth-Weiningen und aus dem Seebachtal verkehren täglich bis zu 10'000 Fahrzeuge. Beim Linksabbiegen stadteinwärts ist es in der Vergangenheit immer wieder zu Unfällen gekommen, teils mit tragischen Folgen. Wie zuletzt 2013, als ein Töfffahrer bei einem Unfall tödlich verunglückte.

In knapp einer Woche nun fahren an der Kreuzung die Bagger auf, wie Sven Frei bei einer Begehung sagt. Der zuständige Projektleiter beim kantonalen Tiefbauamt sagt:

«Während der Bauzeit bleibt die Weststrasse durchgängig befahrbar, entweder über einen Bypass oder kurzfristig über eine Lichtsignalanlage.»

Sven Frei, Projektleiter Baustelle West-/Thurstrasse. Bild: Samuel Koch

Die Thurstrasse hingegen bleibt während der ganzen rund 15 Wochen bis im Oktober komplett gesperrt. Sie wird von der beauftragten Kibag AG in Müllheim auch als Installationsplatz genutzt.

Der temporäre Bypass, der nur während des einwöchigen Einbaus des Deckbelags durch eine Lichtsignalanlage ersetzt wird, führt westlich der jetzigen Strasse inmitten durchs heutige Feld, knapp vorbei an zwei Nussbäumen. «Ein zu Rate gezogener Spezialist schaut, dass die Bäume keine Schäden davontragen», sagt Frei. Zudem werden Baustellen des kantonalen Tiefbauamtes seit längerem bodenkundlich begleitet, um Bodenbelastungen etwa durch Abriebe von Pneus zu kontrollieren. «Das gehört heute zum Standardverfahren», sagt Frei.

Der Kreiselbau ist wegen des Unfallschwerpunktes und des Sicherheitsdefizits vonnöten, wie der Frauenfelder Stadtrat in der Projektgenehmigung schrieb, und kostet gesamthaft rund 1,58 Millionen Franken. Die Stadt steuert knapp 180'000 Franken bei, zumal die kommunale Thurstrasse bis zum Kreisel Thur-/Haubitzenstrasse ebenfalls erneuert wird. «Nebst dem Bau des Kreisels sanieren wir zusätzlich die Kreiselzufahrten der Weststrasse», sagt Sven Frei. Denn die Weststrasse wird im Bereich des Kreisels verjüngt, die Strasse muss also durch die Aufhebung der Einspurstreifen nicht mehr so breit sein wie bisher.

Ein Kreisel benötigt mehr Platz. Dafür mussten Private, eine Unterflurkooperation, die Stadt und die Armasuisse ein paar Dutzend Quadratmeter Land an den Kanton abtreten. Die Einigung durch finanzielle Abgeltung haben die Behörden aber bereits vor der Detailplanung und der Arbeitsvergabe des Regierungsrates an die Kibag AG in Müllheim erzielt. Sven Frei sagt: «Wir sind froh, dass wir die Kreuzung bald entschärfen können.»