Verkehr «Hohes Verkehrsaufkommen besser bewältigen»: Zwei viel befahrene Kreisel im Osten Frauenfelds sollen in den nächsten Jahren Lichtsignalanlagen weichen Rundes wird wieder eckig: Mit dem Gesamtbild 2040 der Agglomeration sollen im Osten der Stadt Frauenfeld zwei Kreisel zu Lichtsignalanlagen umgebaut werden. Die beteiligen Behörden sehen darin vor allem Vorteile. Samuel Koch 14.07.2021, 05.10 Uhr

Die Oststrasse aus nördlicher Perspektive mit Swisscom-Kreisel, SBB-Unterführung und Tower-Kreisel im Hintergrund. Bild: Olaf Kühne

Über 20'000 Fahrzeuge rollen täglich über die Frauenfelder Oststrasse. Alle diese Verkehrsteilnehmer müssen – ob stadtein- oder stadtauswärts – in Zukunft wohl bald nicht mehr so viele Kurven fahren. Denn geht es nach dem Grundlagenbericht fürs Gesamtbild 2040 der Agglomeration Frauenfeld, so sollen die viel befahrenen Swisscom- und Towerkreisel auf der Oststrasse spätestens bis 2030 verschwinden und durch Lichtsignalanlagen ersetzt werden. Verkehrslenkung/-beeinflussung zum Verstetigen des Verkehrsflusses im Zentrumsbereich heisst das im Fachjargon. Vereinfacht fasst es Jérôme Jacky, Mediensprecher des Bundesamtes für Strassen (Astra), zusammen:

«Lichtsignalanlagen können bei optimaler Einstellung ein hohes Verkehrsaufkommen besser bewältigen als Kreisel.»

Als Inhaberin der Autobahnen und ihren Zubringern ist das Astra für die Verkehrsadern von der A7 bis und mit Tower-Kreisel zuständig. Anders als Kreisel etwa würden Lichtsignalanlagen eine bessere Steuerung des Verkehrs ermöglichen, ergänzt Jacky. Die Anlagen könnten etwa so programmiert werden, dass zu Spitzenzeiten stärker belastete Richtungen bevorzugt werden können. «Der Verkehr kann beispielsweise am Abend dann schneller aus der Stadt geführt werden», meint Jacky. Das verhindere in Stosszeiten einerseits Stau, andererseits Ausweichverkehr in den umliegenden Wohnquartieren.

Ampeln auch bei Autobahnein- und ausfahrten

Das Astra beginnt jetzt mit der Erarbeitung eines Ausführungsprojekts, das bis voraussichtlich 2025 in einer öffentlichen Planauflage münden soll. Nebst jenen bei den beiden Kreiseln sollen Lichtsignalampeln zukünftig auch den Verkehr bei den Autobahnein- und ausfahrten regeln. «Das ist insbesondere in städtischen Gebieten keine Seltenheit», erläutert Jacky und zählt Zürich-Affoltern, Winterthur-Ohringen oder St.Gallen-Winkeln als Beispiele auf.

Rückstau auf der A7 mit «erheblichem Verkehrsrisikos für sämtliche Verkehrsteilnehmende» wolle man verhindern. Mit Ampeln bei den Ein- und Ausfahrten lasse sich der Verkehr entsprechend steuern, meint Jacky. Zudem würden sie ein sicheres Abbiegen auf dem Autobahnzubringer ermöglichen, was wiederum die Sicherheit erhöhe. Das Astra rechnet für die Massnahmen am Anschluss Frauenfeld-Ost beziehungsweise auf der Oststrasse mit Kosten von rund 22 Millionen Franken. Diese kosten würden allerdings auch die Sanierungen der Strassenabschnitte beinhalten.

Der Frauenfelder Stadtingenieur Thomas Müller wagt keine Prognosen für bevorstehende Kosten, die je nach Zuständigkeitsbereich zwischen Bund, Kanton und Stadt aufgeteilt werden. Er sagt:

«Zum heutigen Zeitpunkt ist es unseriös, Kosten anzugeben, da die Ungenauigkeiten noch zu hoch sind.»

Thomas Müller, Leiter Frauenfelder Amt für Tiefbau und Verkehr. Bild: Donato Caspari

Die Planungen befänden sich in einem sehr frühen Stadium. Das Verkehrskonzept im Osten der Stadt umfasst nebst der Oststrasse auch die Zürcherstrasse Ost sowie Teile der östlichen Bahnhofstrasse im Bereich des Lindenspitzes, die in den kommenden Jahren saniert werden. Mit dem Bau von Lichtsignalanlagen anstelle von Kreiseln könne einerseits die Leistungsfähigkeit erhöht und andererseits der Verkehr besser geleitet werden. «Dies auch zu Gunsten einer besseren Fahrplanstabilität von Postauto und Stadtbus, damit die Anschlüsse an den Fernverkehr am Bahnhof in den Hauptverkehrszeiten gesichert werden können», ergänzt Müller. Ausserdem würden im gleichen Schritt Verbesserungen für den Fuss- und Veloverkehr gesucht. Die Umsetzung soll zwischen 2024 und 2029 erfolgen, prognostiziert Müller.

Der Grundlagenbericht zum Gesamtbild 2040 geht aber nicht bloss von geregelten Verkehrsknoten im Osten der Stadt aus, sondern auch im Westen. Dazu heisst es: «Aus Richtung Süden ist der Zufluss in die Stadt ebenfalls zu steuern, damit eine Überlastung der Kreisel in der Innenstadt vermieden werden kann.» Mit der Sanierung der St.Gallerstrasse seien hierfür bereits Vorkehrungen getroffen worden, um weitere Massnahmen etappiert umzusetzen. Und langfristig soll geprüft werden, ob die Kreisel im erweiterten Bereich der Innenstadt (Talbach, Schaffhauserplatz, Zeughauskreisel und Schweizerhofkreisel) ebenfalls zu Knoten mit Verkehrslenkungsmöglichkeiten umgebaut werden sollen. Die Kreisel der Altstadt (Post- und Holdertorkreisel) hingegen sind wegen des Platzbedarfs nicht lichtsignalgesteuert zu betreiben.