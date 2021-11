"Ein grosses Ärgernis": In Frauenfeld versperren E-Trottis Wege

Verkehr «Ein grosses Ärgernis» – Stadtrat Andreas Elliker nimmt Stellung zu einem Leserbrief bezüglich herumstehender E-Trottinetts Einem Leserbrief ist zu entnehmen, dass in der Stadt Frauenfeld und insbesondere im Gebiet Erzenholz E-Trottinetts achtlos abgestellt werden. Fussgänger müssen sich einen Weg drum herum suchen. Ein Ärgernis, wie der Verfasser des Briefs sagt. Stadtrat Andreas Elliker berichtet, dass derzeit nach weiteren Abstellmöglichkeiten gesucht wird. Und auch, dass eigentlich nur wenige Rückmeldungen zu herumstehenden E-Trottinetts eintreffen. Janine Bollhalder 05.11.2021, 11.40 Uhr

Stadtrat Andreas Elliker (ganz links) und seine Kolleginnen und Kollegen des Stadtrats auf E-Trottinetts. Bild: Reto Martin (01. September 2020)



«Es ist einfach nur noch ein grosses Ärgernis», schreibt ein Leser dieser Zeitung in einem Brief. Es geht um die E-Trottinetts, die seinen Beobachtungen zufolge in der ganzen Stadt herumstehen – besonders im Gebiet Osterhalden-Erzenholz. Mindestens sieben Stück täglich stehen im Weg und Fussgänger, Behinderte, Rollatorbenutzer sowie Rollstuhlfahrer müssen einen Weg drum herum finden. «Sind denn unser Stadtpräsident und die Stadträtinnen und Stadträte nie in unserer Stadt unterwegs und sehen diese Unzumutbarkeiten?», fragt der Leserbriefverfasser.

Tatsächlich sei es in den vergangenen Wochen zu einer Anhäufung von E-Trottinetts in Erzenholz gekommen, ist der Antwort von Stadtrat Andreas Elliker in der «Frauenfelder Woche» zu entnehmen. Doch auf Nachfrage, ob dieses Fortbewegungsmittel im Erzenholz besonders häufig genutzt werde, sagt er: «Eine generalisierte Aussage über die Benutzung der E-Scooter in einem spezifischen Gebiet ist nicht möglich.» Dies zum einen, weil die Benutzung der Fahrgeräte je nach Wochentag, Wetter und Saison unterschiedlich ausfällt. Aber auch, weil nur ein geringes und spezifisches Mass an Daten gesammelt wird.

Weitere Abstellplätze werden gesucht

Wie Elliker sagt, werden die öffentlichen Verkehrsmittel mit den E-Trottinetts ergänzt. Erfasste Daten zeigen, dass die Fahrten besonders rund um den Bahnhof gestartet und beendet werden. Hinsichtlich des Gebiets Erzenholz sagt der Stadtrat: «Die E-Scooter werden mehrheitlich genutzt, um von der Stadt ins Erzenholz zu gelangen.» Denn eine Busverbindung steht nur stündlich zur Verfügung.

Durch eine Erweiterung der Operating-Zone konnten im Gebiet Ansammlungen von E-Scootern an einem Ort verhindert werden. Jedoch sagt Elliker: «Es gibt weitere Orte, wohin rege gefahren wird und wo sich die Trottinetts innert kürzester Zeit anhäufen.» Herumstehende Fahrzeuge sollen umgehend beim Amt für Tiefbau und Verkehr gemeldet werden.

Die E-Trottinetts der Stadt Frauenfeld stammen vom Unternehmen Voi, das, wie Elliker berichtet, um die Ordnung hinsichtlich der Fahrgeräte besorgt ist. «Voi arbeitet an sieben Tagen in der Woche mit Elektrofahrzeugen. Sie stellen sicher, dass die Batterien gewechselt werden, und gewährleisten eine gute Verteilung», sagt er.

Tatsächlich sind in letzter Zeit nur wenige Rückmeldungen bezüglich herumstehender E-Trottinetts bei Stadtrat Elliker eingegangen. Wie er verrät, sind in Bezug auf das Gebiet Erzenholz gar keine Rückmeldungen mehr bei ihm gelandet. Und dennoch sucht die Stadt derzeit mit dem Unternehmen Voi nach weiteren geeigneten Standorten für sogenannte Parking-Racks. Dort können die E-Trottinetts abgestellt werden. Als Basis dafür dienen die bislang gesammelten Daten zu den Start- und Endpunkten der E-Trottinett-Fahrten.