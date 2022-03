Der Thurgau erhält den Anschluss ans deutsche Autobahnnetz.

Verkehr Doch noch freie Fahrt: Der Thurgau biegt aufs deutsche Autobahnnetz ein Die Pläne wurden in den 1960er-Jahren geschmiedet. 2027 sollen sie nun tatsächlich umgesetzt sein. Das deutsche Schnellstrassennetz wird bis Konstanz fertig gebaut. Damit schliesst sich eine Lücke in der Grenzregion zum Thurgau. Und der Autobahnzoll Kreuzlingen-Konstanz wird endlich seinem Namen gerecht. Silvan Meile Jetzt kommentieren 09.03.2022, 05.20 Uhr

Am Autobahnzoll Kreuzlingen-Konstanz endet die Schweizer Autobahn A7. Bild: Donato Caspari

Der 1,7 Kilometer lange Girsbergtunnel ist ein Lichtblick. Nach dem Tunnelausgang führt die Schnellstrasse über den schweizweit ersten Autobahnkreisel direkt an den Autobahnzoll für den Grenzübertritt nach Konstanz. Zur Eröffnung des letzten Abschnitts der Autobahn A7 fuhr 2002 der damalige Bundesrat Moritz Leuenberger in Kreuzlingen vor.

Der Verkehrsminister schaute dabei auch über die Grenze. Denn der neue Schweizer Autobahnabschnitt sollte ans deutsche Schnellstrassennetz andocken. Aber von der deutschen Braut mit dem Namen B33, die mit der Schweizer A7 vermählt werden sollte, war jenseits der Grenze nichts zu sehen. Sie stand noch immer weit vor den Toren der Stadt Konstanz.

Der Wind in der Grenzregion hatte sich gedreht

«Ich kann nicht verbindlich sagen, wann das letzte Teilstück angegangen wird», sagte der damalige Umwelt- und Verkehrsminister des Landes Baden-Württemberg, Ulrich Müller, an der A7-Eröffnung entschuldigend. Der Wind hatte sich in der Grenzregion gedreht. Denn ursprünglich dachten die Deutschen, sie müssten für die Autobahnanbindung an der Grenze auf die Schweizer warten – nun war es aber umgekehrt.

Bauarbeiten für den Girsberg-Tunnel auf der A7 in Richtung künftigen Autobahnzoll zu Konstanz. Bild: Herbert-E. Probst, 21. April 1999

Andy Heller, Chef des Thurgauer Tiefbauamtes, verfolgt dieses Strassenprojekt schon lange. Er sagt:

Kantonsingenieur Andy Heller. Bild: Reto Martin

«Deutschland plante bereits in den 1960-Jahren die B33 vom Autobahnkreuz Singen nach Konstanz vierspurig und kreuzungsfrei auszubauen.»

Damals habe die Schweiz befürchtet, mit einer deutschen Autobahn «beglückt» zu werden, ohne auf der eigenen Seite der Grenze eine Fortführung zu haben.

Bereits bevor Moritz Leuenberger vor 20 Jahren zur Eröffnung des letzten Abschnitts der A7 nach Kreuzlingen reiste, zeigte sich jedoch, wie erheblich die Verzögerung auf deutscher Seite sein wird. Zwar stand hinter dem Zoll eine vierspurige Brücke über den Konstanzer Seerhein, für die restliche Strecke bis Allensbach sollte aber noch viel Geduld nötig sein.

Es fehlte das Geld. Das veranlasste die Thurgauer Regierung zur Jahrtausendwende sogar, bei Leuenbergers Departement in Bern anzufragen, ob der Bund bei der Finanzierung des deutschen Autobahnabschnitts nicht mithelfen könne. Die Thurgauer strichen dabei die Bedeutung der Strasse für die Wirtschaftsregion heraus. Mit Verweis auf eine fehlende Rechtsgrundlage, ein rein deutsches Strassenbauprojekt mitzufinanzieren, lehnte der Bundesrat das Begehren jedoch ab.

Nun doch noch: Eröffnung 2027 geplant

Nach einem jahrelangen Kampf um Bundesmittel in Deutschland begannen die Bagger 2017 schliesslich doch noch, die B33 in Richtung Konstanz vorzuspuren. Nun soll es im Jahr 2027 soweit sein. Dann ist die Eröffnung des Autobahnstücks von Allensbach bis in die Konzilstadt in der Agenda des zuständigen Regierungspräsidiums Freiburg eingetragen.

Dieser neue Abschnitt der B33 führt dann über knapp elf Kilometer durch drei Tunnel bis nach Konstanz. Beim Flugplatz leitet sie den Verkehr auf die vierspurigen Stadtstrasse und biegt dann auf die Brücke über den Seerhein in Richtung Autobahnzoll ein. Mit fast dreissigjähriger Verspätung wird der Thurgau doch noch ans deutsche Autobahnnetz angeschlossen.

Die Region Kreuzlingen fürchtet Mehrverkehr

Für die Schweizer Verkehrsteilnehmer werde damit der Zugang in den süddeutschen Raum und die weiteren Verbindungen nach Norden erleichtert, etwa nach Stuttgart, sagt Heller.

«Die täglichen Stausituationen werden eliminiert und die Verkehrssicherheit auf diesem Abschnitt wird erheblich verbessert.»

Doch vor allem die Kreuzlinger sehen mit der B33 in erster Linie Probleme auf sich zurollen. Aufgrund der negativen Signale aus Bern zur Bodensee-Thurtalstrasse (BTS) ist auch der Bau der Oberlandstrasse (OLS) fraglich. Gerade die OLS könnte aber die Stadt entlasten, indem sie den Verkehr von Deutschland in Richtung Obersee-St. Gallen über die A7 zum Anschluss Kreuzlingen Süd und von dort am Stadtzentrum vorbei lenkt.

Man werde versuchen, in den nächsten Jahren den Verkehrsfluss in Kreuzlingen «zu verstetigen», sagt Tiefbauamtschef Andy Heller.

«Die Verkehrsbelastung Richtung Osten durch die Stadt Kreuzlingen wird – auch wenn die neu veröffentlichten Verkehrsperspektiven 2050 beim Individualverkehr von einem zu erwartenden Rückgang sprechen – kaum geringer werden.»

Eine bedeutende Verlagerung des Verkehrs in Richtung Gotthard – etwa vom Grenzübergang Thayngen nach Kreuzlingen – sei aufgrund der B33 jedoch nicht zu erwarten. Um die Auswirkungen auf die Verkehrsströme noch genauer vorauszusehen, warten die Verkehrsplaner seit Jahren auf eine Studie der deutschen Behörden. Sowohl der Kanton als auch die Gemeinden der Region Kreuzlingen könnten daraus eigene Massnahmen ableiten.

