Der Thurgau beklagt sich, als Randregion vernachlässigt zu werden

Verkehr Deutliche Worte nach Bern: Die Thurgauer Regierung drückt für die BTS nochmals aufs Gaspedal Der Regierungsrat zeichnet in einer Stellungnahme an den Bund das Bild des Thurgaus als vernachlässigte Randregion. Er sieht sich gegenüber dem Kanton Zürich ungleich behandelt. Seine Mitteilung: Die BTS muss in absehbarer Zeit gebaut werden, denn alle Landesteile hätten es verdient, an der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes teilzuhaben.

Die BTS soll von Bonau bis Arbon führen. Bild: Nana do Carmo, 19. Juli, 2011

Hat der Bundesrat etwas gegen den Thurgau? Es sei nicht nachvollziehbar, dass er zum Schluss komme, das Projekt Bodensee-Thurtal-Strasse (BTS) müsste nochmals vertieft analysiert werden. Das schreibt die Thurgauer Regierung an Bundesrätin Simonetta Sommaruga.

«Wir können uns dieses Vorgehen nur damit erklären, dass das eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation und der Bundesrat im ländlicheren Raum und insbesondere im Thurgau keine neue Strasse bauen wollen.»

In seiner am Donnerstag veröffentlichten Vernehmlassungsantwort zum nächsten Ausbauschritt der Nationalstrassen gibt der Thurgauer Regierungsrat seinen Unmut unmissverständlich zu verstehen. Er zeichnet das Bild eines Kantons, der sich vernachlässigt und abgehängt fühlt. Der Bund fokussiere bei den Verkehrsprojekten auf Zentren und Agglomerationen. Zwar bestreite der Thurgau nicht, dass die dortigen Probleme gelöst werden müssen. Er wehre sich aber dagegen, «dass föderale Überlegungen keine Rolle mehr spielen», heisst es in der Stellungnahme.

Nachholbedarf sei offensichtlich

Von der einst proklamierten bedürfnisgerechten Ausgestaltung von Nationalstrassen auch in Randregionen sei nicht mehr viel zu spüren. Die Thurgauer Regierung schreibt nach Bern:

«Über die Zweckmässigkeit urteilen die Bundesämter aus der Ferne.»

Der föderale Aspekt werde dabei zu wenig berücksichtigt. Es sollten doch aber alle Landesteile und Kantone als Wohn- und Wirtschaftsstandorte attraktiv bleiben und an der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes teilhaben können.

Das untermauert der Regierungsrat mit Zahlen: «Eigene Erhebungen zeigen, dass seit der Bahn 2000 rund 71'750 Millionen Franken Bundesgelder für den Ausbau der Bahn- und Strasseninfrastruktur beschlossen wurden, wovon etwa 653 Millionen das Gebiet des Kantons Thurgau betreffen.» Dies entspreche einem Anteil von 0,9 Prozent. «Wird dies in Relation zur Einwohnerzahl (3,3 Prozent), zur Fläche (2,4 Prozent) oder zum Bruttoinlandprodukt (2,4 Prozent) gesetzt, so ist ersichtlich, dass im Kanton Thurgau ein Nachholbedarf besteht.»

Argumente auf 14 Seiten erläutert

«Wir haben diesen Vergleich gemacht, um eine Grösse zu haben, wie viele Investitionen tatsächlich im Thurgau getätigt worden sind», sagt Baudirektorin Carmen Haag. Ausserdem bestehe das Gefühl, dass das sorgfältig ausgearbeitete Projekt vom Bund nicht gewürdigt werde.

Regierungsrätin Carmen Haag, Chefin des Departements Bau und Umwelt. Bild: Donato Caspari

Der Bund zweifelt bei der BTS in Anbetracht der Klimadebatte, des grossen Flächenbedarfs und der hohen Kosten an der Zweckmässigkeit. Dies gab er Anfang Jahr bekannt. Die Antwort kommt nun in der Stellungnahme: «Aus Sicht des Regierungsrates ist es problematisch, dass der Bund mit dieser Argumentation ein sorgfältig erarbeitetes Projekt, das die Probleme vor Ort löst und die gesetzlichen Vorgaben einhält, nicht anhand der geltenden Gesetzgebung beurteilt, sondern anhand seiner eigenen Zielvorstellungen.»

Die BTS sei so weit wie möglich optimiert worden, sagt Haag. «Wir haben alle Abklärungen gemacht, auch bezüglich eines möglichst sparsamen Umgangs mit dem Boden und einer Umweltverträglichkeit.» Das wurde beim Bund offenbar nicht erkannt. In ihrer Stellungnahme reklamiert die Thurgauer Regierung schliesslich auch noch eine Ungleichbehandlung gegenüber dem Kanton Zürich und dessen Projekt der Oberlandautobahn.

«Vieles, was der Bund bei der Oberlandautobahn positiv erwähnt, berücksichtigt er bei der BTS nicht. Dafür lastet er der BTS negative Punkte an, die bei der Oberlandautobahn nicht erwähnt werden.»

Fälschlicherweise schreibe der Bund, für die BTS würden ein Vorprojekt aus dem Jahr 2019 und diverse Studien vorliegen. «Das ist nicht korrekt. Der Kanton Thurgau hat dem Bundesamt für Strassen Ende 2019 ein technisch fertiges Generelles Projekt nach Nationalstrassengesetzgebung abgegeben», ärgert sich die Regierung.

«Wir haben gute Argumente», sagt Haag. Diese sind nun auf 14 Seiten dargelegt.

Hoffen auf ein Umdenken beim Bund

Mit ihren deutlichen Worten nach Bern drückt die Thurgauer Regierung aufs Gaspedal, um die BTS doch noch ans Ziel zu bringen. Unterstützt wird sie von einer Standesinitiative und einer Petition aus bürgerlichen Kreisen, die nächste Woche in Bern übergeben wird. Carmen Haag spricht von einer «sehr wichtigen Phase».

Der Bund müsse jetzt von der BTS überzeugt werden. Die Forderung: Die Strasse von Bonau nach Arbon soll in den Realisierungshorizont 2030 aufgenommen werden. Dies gelte es zu schaffen, bevor das Geschäft ins nationale Parlament kommt, sagt Haag. Denn dann werde es «ganz schwierig.» Ob sich der Bund doch noch für eine Realisierung der BTS in absehbarer Zeit umstimmen lässt, dürfte sich in der Zeit zwischen Sommer- und Herbstferien zeigen.

