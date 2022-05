SBB modernisieren Unterwerk am Bahnhof Etzwilen

Verkehr Anderthalb Jahre Arbeit für fliessenden Bahnstrom: Das Unterwerk in Etzwilen wird modernisiert Die SBB überholt das Unterwerk in Etzwilen. Es ist eines von zwei seiner Art im Thurgau. Es gibt ein neues Gelände für die Innenraumschaltung sowie eine Fotovoltaikanlage zur Versorgung der Steuerung mit Sonnenenergie. Janine Bollhalder 13.05.2022, 16.40 Uhr

Der Bahnhof von Etzwilen. Bild: Reto Martin

Es spielt eine wichtige Rolle für die Versorgungssicherheit der Ostschweiz mit Bahnstrom, entspricht aber nicht mehr dem heutigen Stand der Technik: das Unterwerk Etzwilen. Ein Unterwerk ist ein Umspannwerk, das Bahnstrom zur Versorgung des elektrifizierten Schienennetzes bereitstellt. Im Thurgau gibt es zwei davon, eines in Weinfelden und eines in Etzwilen.

Im Zuge einer Modernisierung eines in die Jahre gekommenen Teils der insgesamt rund 80 Unterwerken in der ganzen Schweiz widmet sich die SBB auch jenem in Etzwilen. Nebst der Sanierung der bestehenden Freiluftschaltanlage wird auf dem Gelände ein neues Gebäude erstellt. Dieses wird eine Innenraumschaltanlage und die dazugehörige Steuerung erhalten. Dank einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach wird die Steuerung zu einem gewissen Teil durch Solarstrom versorgt. Wie Sabrina Schellenberg, Mediensprecherin der SBB, sagt, gibt es auch kleinere Anpassungen an den Fahrleitungen.

Die öffentliche Planauflage endete Mitte April. Es gingen keine Einsprache ein, wie Michael Müller vom Bundesamt für Verkehr (BAV) mitteilt. Für den Baubeginn ist es erforderlich, dass das BAV eine Plangenehmigung erteilt, was einer Baubewilligung gleichkommt. Dabei wird etwa geprüft, ob das Projekt den technischen Vorschriften entspricht.

Die Kosten für das Bauprojekt belaufen sich auf circa 5,2 Millionen Franken. Finanziert wird es durch den Bahninfrastrukturfonds. «Gemäss aktuellem Planungsstand erfolgt der Baubeginn im Sommer 2023», sagt Schellenberg. Die öffentliche Auflage ging im April zu Ende. Die Arbeiten dauern rund anderthalb Jahre und können grösstenteils am Tag durchgeführt werden. Gewisse Nachtarbeiten können aber nicht verhindert werden. Da lediglich an den Bahnstromanlagen gearbeitet wird, können Stromausfälle in den Haushalten ausgeschlossen werden.

Hellgrün markiert ist die Hochspannungsanlage, welche revidiert wird. Gelb gekennzeichnet ist der Fahrstromersatz und eine Anpassung der Hochspannungs-Anschlüsse. Blau ist das geplante Gebäude mit Innenraumschaltanlage und Steuerung sowie Fotovoltaikanlage auf dem Dach. Ausserdem wird die Zufahrt angepasst. Visualisierung: PD/SBB