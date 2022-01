Verkehr 11,3 Millionen für die Aufwertung der Strassenräume der Frauenfelder Innenstadt – darum geht es bei der Abstimmung Mitte Mai im Detail Am 15. Mai soll das Frauenfelder Stimmvolk nebst der Grundsatzfrage für eine autofreie Altstadt über einen Rahmenkredit für bessere Strassenverhältnisse in der Innenstadt abstimmen. Darum geht es im Detail bei den jeweiligen Strassen. Samuel Koch Jetzt kommentieren 25.01.2022, 04.10 Uhr

Illustration einer autofreien Frauenfelder Altstadt mit zahlreich umgesetzten Infrastrukturmassnahmen. Bild: PD

Am 15. Mai geht es an der Urne ums Eingemachte. Dann entscheidet das Stimmvolk einerseits über die Gretchenfrage, ob die Frauenfelder Altstadt dereinst autofrei werden soll, sofern der Gemeinderat dafür an seiner nächsten Sitzung grünes Licht für eine Volksabstimmung erteilt. Andererseits bestimmt die Frauenfelder Stimmberechtigten Mitte Mai über den Rahmenkredit «Aufwertung Strassenräume Innenstadt» von 11,3 Millionen Franken.

Für beide Fragen hat der Stadtrat eine 41 Seiten umfassende Botschaft ausgearbeitet, die nun zunächst in den Gemeinderat kommt. Beim Bruttorahmenkredit geht es um die Umsetzung der Massnahmen aus den längst bewilligten Agglomerationsprogrammen (AP) 1 und 2, wofür der Stadt finanzielle Beteiligungen von Bund und Kanton zugesichert sind.

Altstadt, Rathausplatz, Vorstadt, Promenade, Ring- und Rheinstrasse

Der Perimeter für die einzelnen Massnahmen erstreckt sich übers Zentrum mit Altstadt, Rathausplatz, Vorstadt, Promenade, Ring- und zu Teilen auch der Rheinstrasse. Zwar sagt Andreas Elliker als zuständiger Stadtrat für Bau und Verkehr, dass die Stadt noch keine Details zu einzelnen Massnahmen geplant habe. Er ergänzt:

«Aber das ist ja genau der Sinn einer Grundsatzabstimmung, um grosse Planungskosten für Detailprojekte vor den anschliessend nötigen Abstimmungen einzusparen. Zudem geht es um die Einheit der Materie, es muss also alles aufeinander abgestimmt sein.»

Andreas Elliker, Stadtrat für Bau und Verkehr. Bild: Mathias Frei

Als Beispiel nennt Elliker den Fussgängerstreifen auf der Ringstrasse auf Höhe der Kantonsschule, der sicherer gestaltet werden soll. Wie das genau aussieht, klären die Verantwortlichen, sobald die Vorlage vom Volk bewilligt würde. Klar ist, dass von den 11,3 Millionen rund 3 Millionen vom Bund und 1,5 Millionen Franken vom Kanton beigesteuert werden. Der Anteil des Kantons ist kleiner, zumal es sich nur bei einzelnen Strassenabschnitten auch um solche in Hoheit des Kantons handelt.

Die Baubewilligungen für die einzelnen Massnahmen müssen bis Ende 2027 vorliegen, damit überhaupt Bundesgelder fliessen. «In einem ersten Schritt wollen wir wissen, ob das Stimmvolk mit dem Vorgehen einverstanden ist», sagte Elliker Mitte Januar an der Medienkonferenz des Gesamtstadtrates zu den bevorstehenden Abstimmungen. Um fernere Zukunftsmusik handelt es sich bei der zentrumsnahen Stadtentlastung, die frühestens im AP 7 eingegeben werden dürfte, wie Elliker betont.

Unterschied zwischen gebundenen und ungebundenen Ausgaben

Für den Bruttorahmenkredit sind die Kosten unterteilt in ungebundene Ausgaben zur Aufwertung und Gestaltung (blau) und in gebundene Ausgaben, die laut Botschaft «ohnehin saniert oder ersetzt werden müssen» und worüber die Stadt nicht in Eigenregie entscheiden kann (grün). Nicht Teil der Botschaft sind Infrastrukturmassnahmen fürs AP 5, das Umsetzungen auf der Zürcherstrasse West zwischen Kreuzplatz bis Postkreisel, in der Engelvorstadt und die zweite Etappe der Rheinstrasse vorsieht. Komplett übers ordentliche Budget der Stadt soll dereinst Geld in die Aufwertung der Quartiere Baliere und Schlossmühle fliessen.

Dazu schreibt der Stadtrat in der Botschaft: «Dem Stadtrat ist es wichtig zu betonen, dass der Gemeinderat und die Bevölkerung auch nach einer Zusage des Bruttorahmenkredits weiter in die Ausgestaltung der Strassenräume eingebunden werden.» Weiter heisst es: Die Frage über das Geschwindigkeitsregime auf Strassen der Innenstadt ist weder Bestandteil des Bruttorahmenkredits noch der Abstimmung zur autofreien Altstadt.

Hier eine Übersicht des Handlungsbedarfs und der Massnahmen einzelner Strassenabschnitte mit jeweiligen Kosten unterteilt in ungebundene (blau) und gebundene Ausgaben (grün). Ungebundene Ausgaben: Die Stadt kann etwa übers Budget selber entscheiden, welche Ausgabe sie tätigt. Gebundene Ausgaben: Die Stadt kann nicht frei entscheiden, ob sie die Ausgabe tätigen will oder nicht, etwa über eine vertragliche Verpflchtung mit Bund und/oder Kanton. Die Kostengenauigkeit liegt bei +/- 30 Prozent.

Blick ins Schlüsselgebiet Innenstadt, mit den einzelnen Perimetern und wann dafür Massnahmen umgesetzt werden könnten. Bild: PD

Handlungsbedarf: Die Altstadt bietet für den Fussverkehr ein grosses Potenzial für Verbindungen abseits der Hauptverkehrsstrassen.

Querverbindungen (Kirchgasse, Oberstadtstrasse) sind auf die Bedürfnisse des Fussverkehrs auszurichten, mit möglichst breiten Flächen und sicheren Querungsmöglichkeiten.

Der Strassenzustand der Freiestrasse lässt eine Sanierung nach 2027 zu. Möglicher Anschluss an den Fernwärmering.

Massnahmen: Einheitliche Gestaltung innerhalb Altstadt unter Beachtung der Hindernisfreiheit (blau und grün = gebundene und ungebundene Ausgaben).

Aufwertung der Brunnenplätze und allenfalls punktuelle Baumpflanzungen, Möblierungen zur Steigerung der Aufenthaltsqualität (blau und grün = gebundene und ungebundene Ausgaben).

Ein Auto fährt durch die Freiestrasse. Bild: Andrea Stalder

Handlungsbedarf: Die Raumaufteilung von Verkehrsfläche, Parkierungsfläche, Gehflächen sowie die Einmündungen weisen Verbesserungspotenzial auf.

Möglichkeiten bestehen bei den Strasseneinmündungen, gestalterischen Massnahmen sowie einer Überprüfung des Geschwindigkeitsniveaus.

Massnahmen: Überprüfung der Ein- und Ausfahrten sowie Organisation der Parkplätze vor dem Verwaltungsgebäude zur Verbesserung der Verkehrssicherheit (blau = ungebundene Ausgaben).

Siedlungsorientierte Gestaltung der Einmündungen Thundorferstrasse und Staubeggstrasse (Platzgestaltung) (blau = ungebundene Ausgaben).

Anpassung der Randabschlüsse (blau = ungebundene Ausgaben).

Bedarfsgerechte Einzelbaumpflanzungen zur Hitzeminderung und Steigerung der Aufenthaltsqualität (blau = ungebundene Ausgaben).

Optimierung der Querungsmöglichkeiten für den Fussverkehr (blau = ungebundene Ausgaben).

Ersatz der Baumreihen aufgrund Krankheitsbefalls der Bäume (grün = gebundene Ausgaben).

Überprüfen des Geschwindigkeitsregimes beziehungsweise der Signalisationsmassnahmen (grün = gebundene Ausgaben).

Sanierung der Fahrbahn aufgrund Belagszustand (grün = gebundene Ausgaben).

Zwei Mal wöchentlich bieten Marktfahrer beim Wochenmarkt auf der Promenade ihre Produkte feil. Bild: Andrea Stalder

Handlungsbedarf: Strassen sanierungsbedürftig.

Teilweise fehlende Fuss- und Veloinfrastruktur entlang der Strasse.

Verbesserungspotenzial bei den Querungen des Fuss- und Veloverkehrs.

Massnahmen: Die wichtigen Querungen des Fuss- und Veloverkehrs sind aufzuwerten (blau = ungebundene Ausgaben).

Erstellung eines Velostreifens bergaufwärts (blau = ungebundene Ausgaben).

Überprüfen des Geschwindigkeitsregimes beziehungsweise der Signalisationsmassnahmen (analog zur Promenadenstrasse) (blau = ungebundene Ausgaben).

Sanierung der Fahrbahn aufgrund des Belagszustands (grün = gebundene Ausgaben).

Blick vom Chappenzipfelkreisel in Richtung Ringstrasse. Bild: Andrea Stalder

Handlungsbedarf: Verbesserungsmöglichkeiten bestehen bei den Strasseneinmündungen, gestalterischen Massnahmen sowie einer Überprüfung des Geschwindigkeitsniveaus.

Massnahmen: Überprüfung Ausgestaltung der Strassenränder (blau = ungebundene Ausgaben).

Aufwertung des Brunnenplatzes beim Restaurant Anker (blau = ungebundene Ausgaben).

Erstellung einer behindertengesetzeskonformen Bushaltestelle (grün = gebundene Ausgaben).

Sanierung der Fahrbahn aufgrund Belagszustands (grün = gebundene Ausgaben).

Ein Auto rollt durch die Vorstadt. Bild: Andrea Stalder

Handlungsbedarf: Der motorisierte Individualverkehr (MIV) und die Frauenfeld-Wil-Bahn (FWB) nehmen heute drei Fahrspuren ein, entsprechend breit ist der Strassenraum.

Die Raumaufteilung und Nutzung der Räume sind zu überprüfen.

Für den Veloverkehr steht insbesondere in Richtung Postkreisel (bergaufwärts) keine Infrastruktur zur Verfügung und wird mit dem MIV im Mischverkehr geführt.

Querungen für den Fussverkehr sind aufgrund der Strassenbreite erschwert, und Lage der Fussgängerstreifen entspricht nur teilweise den Wunschlinien der Fussgängerinnen und Fussgänger.

Die Geschwindigkeitsunterschiede zwischen den Verkehrsmitteln im Mischverkehr (Velo, Auto, FWB, Bus) sind gross, entsprechend tief ist das subjektive Sicherheitsgefühl.

Massnahmen: Bei Aufhebung der Parkfelder Aufwertung des Strassenraums durch Begrünung, allenfalls Sitzgelegenheit, etc. (blau = ungebundene Ausgaben).

Überprüfen des Geschwindigkeitsregimes beziehungsweise der Signalisationsmassnahmen (blau = ungebundene Ausgaben).

Behindertengesetzeskonforme Bushaltestelle Richtung Bahnhof (grün = gebundene Ausgaben).

Überprüfen der Längsparkfelder und Querungsmöglichkeiten (grün = gebundene Ausgaben).

Verkehr mit Autos und der Frauenfeld-Wil-Bahn auf der Rheinstrasse. Bild: Donato Caspari

Handlungsbedarf: Die heutige Situation mit dem kurzen Abstand zwischen den beiden Kreiseln Postplatz und Holdertor, den Radien sowie dem engen Strassenraum lassen eine neue Raumaufteilung kaum zu.

Gestalterisch besteht Optimierungspotenzial.

Massnahmen: Überprüfen der verkehrstechnischen Markierung hin zu einer «multifunktionalen» Nutzung des Bahntrassees, zum Beispiel mit einer flächigen Markierung (blau = ungebundene Ausgaben).

Überprüfen der Geschwindigkeitsregimes beziehungsweise Signalisationsmassnahmen (blau = ungebundene Ausgaben).

Der Frauenfelder Rathausplatz. Bild: Donato Caspari

